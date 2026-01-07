El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sido, seguramente, una de las noticias musicales más sorprendentes de 2025 por no decir la que más. Ahora todas las miradas están puestas en el grupo vasco, que estrenó la primera canción de esta nueva etapa durante el programa musical de TVE durante la noche de Año Nuevo. El look de la cantante no pasó desapercibido, ya que eligió un vestido-edredón muy llamativo. Ahora, el grupo ha publicado una foto suya así vestida en el perfil de Instagram que han acompañado de un mensaje que ha vuelto a todos locos.

Entre los miembros del grupo hay confianza después de tantos años, claro, pero que hayan escrito lo que han escrito ha sorprendido muchísimo. Y es que lo que dicen sobre Amaia ha llamado mucho la atención: “Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Aquellos dos ojitos de gata son, en realidad, un par de ventanas al lugar donde tiene lugar la magia. Hay más melodías en su cabeza que las que nadie puede inventar en diez vidas”. Hasta aquí, todo bien.

Sus compañeros recomiendan que la gente pase un rato con Amaia si quieres sentir qué es conectar con alguien “a nivel más profundo” y “reír sin darte cuenta”. De hecho, llegan a decir en este escrito que estar con ella debería ser “una asignatura obligatoria” para todos. ¿Y después de esta defensa? Un pequeño tirón de orejas: “Testaruda como ella sola, eso también lo digo, y con un carácter más complicado que ver la sombra al viento”.

Eso sí, lo compensan con otra parte bonita: “Tiene un corazón gigante y de golosina”. Y es que el resto del grupo aplaude haber tomado la decisión de retomar el camino con ella exactamente donde lo dejaron sin tener claro cuál es el destino: «¿Pero sabes qué? Nos importa un m… mientras sea contigo. Te queremos mucho, Amaia Montero«.

La Oreja de Van Gogh aplaude el regreso de Amaia Montero

Se habló mucho de la nueva canción que han estrenado porque hay referencias a Dios y la voz de Amaia sonaba muy diferente después de tanto tiempo. Ellos no hacen caso a las críticas y aplauden haber vuelto a confiar en la vocalista: «Hacía mucho y mucho tiempo que no sentíamos las mariposas de anoche. Comienza uno de los años más emocionantes de nuestra vida y compartirlo con todos vosotros fue legendario. Nos vemos en los conciertos. ¿Hay un lugar mejor?».

¿Y qué ha dicho Amaia sobre este mensaje de La Oreja de Van Gogh? «Leer vuestras palabras ha sido como mirarme en un espejo amable, de aquellos que no juzgan, entienden incluso lo que aún no sabe explicar. Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, solo con la certeza del amor y de la música, de acompañarnos, de reírnos sin darnos cuenta y de caminar aunque no sepamos muy bien hacia dónde».

El look de Amaia Montero en el vídeo de regreso de La Oreja de Van Gogh ha dado mucho que hablar en las redes | RTVE

Amaia Montero reconoce que no tiene un buen carácter y que no es «fácil», pero sí tiene claro que es mejor con ellos: «Gracias por su amor y por este contigo que lo hace todo aún. Yo también os quiero. Mucho, como todo el cielo y todo el mar».