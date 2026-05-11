Era uno de los momentos más esperados por los fans de La Oreja de Van Gogh, cuando este fin de semana han podido volver a sentir a la banda con Amaia Montero como vocalista. Han tenido que pasar 20 años, pero finalmente han visto una escena que no creían posible. Vestida con un mono rosa, muy sonriente y emocionada en Bilbao, ha interpretado los grandes himnos que los hicieron famosos en los primeros años de la banda y también ha interpretado temas de la etapa de Leire Martínez como La niña que llora en tus fiestas. Se ha ganado al público más nostálgico, pero también ha protagonizado escenas que han hecho sufrir cuando comenzó a desafinar sin control. La hemos oído disculparse y confesar que ha vivido un infierno, pero eso no ha calmado los ánimos.

Su retorno no ha estado libre de críticas, ni mucho menos, teniendo en cuenta todo lo que se ha llegado a escribir sobre el desastre que habría hecho en algunos momentos de la actuación. Ha pasado mucho tiempo y aún no está en forma vocalmente, eso está claro, pero mucha gente no le perdona que no haya aprovechado este año de entrenamiento para mejorar. En las redes sociales han calificado su interpretación de «desastre» y han dicho cosas como estas: «Ya no es la voz de siempre«, «Ojalá me equivoque, pero se cancelarán muchos conciertos» o «No sé ni cómo definirlo«.

Anoche en el concierto de ‘La Oreja de Van Gogh’ Amaia Montero cantó por primera vez «La niña que llora en tus fiestas»…



Y pasó este desastre 💀 pic.twitter.com/USPhdlKPgF — LO + (@SuperViiral) May 10, 2026

Decidme que esto no ha pasado hoy en el primer concierto de LODVG con Amaia Montero. Decidme que es IA por favor🥹🙈😢 #LODVG pic.twitter.com/tYS9fGGwDh — Javichu (@Javichualvarez) May 9, 2026

Los expertos critican los errores de Amaia Montero en su regreso a los escenarios

Uno de los más críticos ha sido un preparador vocal que ha hablado con la revista Semana. En unas declaraciones muy incendiarias, lanza una crítica bastante impactante: «Ha tenido más de un año para prepararse vocalmente y ha tenido muchas carencias técnicas o una evidencia de falta de trabajo vocal. No se lo está tomando en serio y no sé cómo no le da vergüenza«. No contento con eso, continúa: «Se aprecia perfectamente mucho descontrol vocal y muchas desafinaciones, con una inestabilidad constante».

Ahora bien, no todo es culpa de Amaia. Y es que este experto considera que los miembros del grupo deberían haber adaptado las tonalidades a la voz de la nueva vocalista o haber hecho nuevas versiones de los clásicos de la banda para que ella estuviera más cómoda y pudiera brillar en el escenario. «Me cuesta entender cómo alguien puede subir al escenario en estas condiciones sin sentir vergüenza profesional. ¿Podría haberlo hecho bien? Sí, si se hubiera preparado bien porque tiene herramientas y talento», añade este experto.

El retorno de Amaia a La Oreja de Van Gogh ha generado muchas críticas | Europa Press

La cantante ha desafinado, pero también ha sido defendida por los fans | Europa Press

La reacción de Leire Martínez al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Después de muchos años como vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez tiene mucho que decir sobre esta nueva vida de la banda. Mientras sus excompañeros recibían con los brazos abiertos a la vasca, ella viajaba hasta Argentina para continuar con su primera gira en solitario. En medio de una actuación, no ha podido evitar emocionarse y ha acabado confesándose ante su público: «¿Sabéis qué pasa? Que no me gusta comparar porque esto no va de quién lo hace mejor o peor, sino que han sido 17 años de relación y es duro decir adiós», ha terminado confesando entre lágrimas.

Dos caras de la misma moneda, un grupo que vuelve a los escenarios con su primera cantante y que aún tiene mucho trabajo por hacer antes de iniciar la gira multitudinaria que los llevará por toda España a finales de año.