Leire Martínez ha sido expulsada de La Oreja de Van Gogh después de 17 años como vocalista principal. A sus compañeros de grupo no les tembló el pulso cuando decidieron que era necesario despedirla para poder reincorporar a Amaia, quien fue la voz de los primeros años de la formación vasca. Lejos de quedarse en casa llorando, la cantante ha aprovechado este despido para reinventarse y publicar un primer disco en solitario que está promocionando a través de entrevistas muy potentes. La última, en la revista Diez Minutos, sirve para conocer cómo está y cómo afronta un camino profesional que no esperaba tener que emprender.

La cantante ha tenido que salir de su zona de confort y, en un ejercicio de vulnerabilidad, se ha sincerado en unas canciones muy personales: «El proceso de hacerlo ha sido muy terapéutico. En otro momento de mi vida me habría dado vértigo, pero ahora me da igual si hay alguien que no esté de acuerdo con lo que digo porque son mis emociones». No niega que le daba un poco de miedo no saber cómo reaccionaría la gente, que hasta ahora solo la conocía en la faceta de cantante de La Oreja de Van Gogh. El feedback está siendo bueno y nada le hace más ilusión: «Nunca pensé en iniciar una carrera en solitario, rotundamente no. Nunca he gestionado bien eso de llamar la atención y porque siempre me ha gustado cantar en un grupo… pero, a veces, el escenario cambia y te cambian las circunstancias».

Leire Martínez concede la entrevista más sincera sobre la marcha de La Oreja de Van Gogh | Europa Press

Leire Martínez habla de la presión que ha sentido por haber sustituido a Amaia en La Oreja de Van Gogh

Leire es consciente de que se habló muchísimo de su salida del grupo y, ahora, explica cómo vivió todo aquel ruido mediático: «Debo decir que ya venía un poco preparada porque he vivido con ruido desde hace 17 años, ya que lo más grande siempre ha venido de la mano de haber sustituido a Amaia. Siempre ha coleado… Cuando llegó la separación, no entré a las redes sociales e intenté no leer nada. Yo acepto que no guste o que prefieran a Amaia, pero no que me insulten«.

Le han dado mucho más apoyo del que esperaba y, en este punto, deja una frase que llama la atención: «Me reconforta la lectura que ha hecho la gente de lo que ha pasado. De alguna manera se ha entendido, a pesar de los pocos detalles que han trascendido«. Y es que la opinión más generalizada, es que el grupo no se ha portado bien con ella después de tantos años de dedicación. Ellos han sido sus compañeros durante casi dos décadas y, reconoce, que despedirse de ellos ha sido complicado: «En un 80%, quizás un poco más, el duelo ya está hecho«.

Entre ellos, las cosas no han terminado muy bien, si nos fijamos en las siguientes declaraciones que concede: «Para que dos personas se sienten en una mesa, las dos deben querer hacerlo. Honestamente, creo que si algún día quisiéramos recuperar algo, y no te hablo de la faceta musical, hace falta que nos sentemos. Ahora mismo no lo veo, aunque yo no tendría inconveniente, pero tampoco siento que sea el momento. Si no ha existido este encuentro, entiendo que es porque no apetece«.

La Oreja de Van Gogh, en la nueva vida con Amaia Montero | Europa Press

Leire Martínez prosigue la entrevista con calma y serenidad, la que ha encontrado después de muchos años de terapia: «Hace mucho tiempo que cuido mi salud mental porque, si no la tienes, todo lo demás falla. A los 20 años me di cuenta de que necesitaba ayuda por circunstancias familiares. La pedí y, a través de la sanidad pública, comencé mi proceso. El pasado no lo puedes cambiar, pero sí que puedes recolocar las emociones. Tienes que trabajarlo, pero vale la pena».