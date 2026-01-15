El regreso de La Oreja de Van Gogh ha sido una de las grandes noticias de 2025. Después de anunciar la salida de Leire Martínez -de manera repentina y con unas formas complicadas-, la banda creadora de temas como Rosas volverá a los escenarios este año con su vocalista original. Amaia Montero regresa al grupo después de unos años alejada de los escenarios y ya ofreció el primer adelanto de la música que llegará durante el programa especial previo a las campanadas de RTVE.

Todos estamos bailando la misma canción ha sido el primer sencillo de La Oreja de Van Gogh tras el esperadísimo regreso. Aunque buena parte de las reacciones se dirigieron hacia el vestuario que utilizó la artista –una especie de capa XXL que llenó las redes de memes y comparaciones-, muchos también se fijaron en el hecho de que la voz no era en directo. De hecho, el último video del grupo ensayando ha puesto sobre la mesa un debate sobre cómo está la voz de la artista actualmente. Tras las críticas recibidas en las últimas horas, Amaia ha compartido una respuesta breve y contundente para silenciar las burlas.

¿Por qué criticaron el último video de Amaia cantando con La Oreja de Van Gogh?

El grupo ya ensaya las canciones más icónicas que han formado parte de la historia de La Oreja de Van Gogh y que sonarán pronto en su gira de conciertos, pero el video que han publicado con Amaia cantando un fragmento del tema Muñeca de trapo se ha viralizado rápidamente en las redes. Aunque cabe decir que es uno de los temas más complicados por la exigencia vocal y los cambios de nota que tiene, no ha pasado desapercibido para nadie que no suena tan bien como siempre.

Amaia Montero ya prepara su gira con La Oreja De Van Gogh, en el local de ensayo canta Muñeca de Trapo ♥️ pic.twitter.com/IishiPRQ2e — LOVG Fan Club París (@LOVGParis) January 13, 2026

Como era de esperar, las redes se han llenado de opiniones y muchas críticas hacia la artista, también comparándola con el adiós de Leire Martínez para recuperar a su vocalista original. «No tengo palabras», «Ha perdido toda la voz completamente», «Cualquier cosa es cantar», «Cantar lo que se dice cantar… suena a cabra», «Ya puede estar que falta le hace», «¿A algún responsable del grupo le ha parecido buena idea publicar este video?», han escrito algunos usuarios. Ante esta avalancha de reacciones, la misma cantante ha querido responder de manera concisa.

¿Qué ha dicho Amaia? Respuesta breve y contundente

A través de su perfil de Instagram, Amaia Montero ha seleccionado una de las frases de Muñeca de trapo para silenciar las críticas. «No tengo miedo al fuego eterno». Una frase breve, pero que hace pensar que la artista no tiene ningún tipo de miedo a las burlas y las críticas y que continuará trabajando para llegar a la gira en las mejores condiciones.

La respuesta de Amaia Montero después de las críticas que ha recibido por un video ensayando con La Oreja de Van Gogh | Instagram

En este post se pueden ver unas fotos de los ojos de Amaia tomadas años atrás y que han llenado a la población de mensajes de apoyo hacia ella después de las reacciones y burlas que ha recibido desde que hizo la primera actuación en TVE la noche de Fin de Año. «Reina te queremos», «Eres la mejor», «Recuerda que eres como el ave fénix, te esperamos», han escrito algunos de los fans en el post.

Sea como sea, Amaia parece dispuesta a pasar página e ignorar las críticas que ha generado su regreso a la banda y este último video en el que se la puede ver ensayando con el grupo. Habrá que esperar un poco, sin embargo, para poder escucharla en directo en los conciertos de la gira que realizará por todo el país.