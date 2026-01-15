El retorn de La Oreja de Van Gogh ha estat una de les grans notícies del 2025. Després d’anunciar la sortida de Leire Martínez -de manera sobtada i amb unes formes complicades-, la banda creadora de temes com Rosas tornarà als escenaris enguany amb la seva vocalista original. Amaia Montero torna al grup després d’uns anys allunyada dels escenaris i que ja va oferir el primer tastet de la música que arribarà durant el programa especial previ a les campanades de RTVE.
Todos estamos bailando la misma canción ha estat el primer single de La Oreja de Van Gogh després de l’esperadíssim retorn. Malgrat que bona part de les reaccions van dirigir-se cap al vestuari que va fer servir l’artista –una mena de capa XXL que va omplir les xarxes de mems i comparacions-, també molts van fixar-se en el fet que la veu no era en directe. De fet, l’últim vídeo del grup assajant ha posat damunt la taula un debat sobre com està la veu de l’artista actualment. Després de les crítiques rebudes les últimes hores, Amaia ha compartit una resposta breu i potent per silenciar les burles.
Per què han criticat l’últim vídeo d’Amaia cantant amb La Oreja de Van Gogh?
El grup ja assaja les cançons més icòniques que han format part de la història de La Oreja de Van Gogh i que sonaran aviat en la seva gira de concerts, però el vídeo que han publicat amb Amaia cantant un fragment del tema Muñeca de trapo s’ha viralitzat ràpidament a les xarxes. Tot i que cal dir que és un dels temes més complicats per l’exigència vocal i els canvis de nota que té, no ha passat desapercebut per a ningú que no sona tan bé com sempre.
Amaia Montero ya prepara su gira con La Oreja De Van Gogh, en el local de ensayo canta Muñeca de Trapo ♥️ pic.twitter.com/IishiPRQ2e— LOVG Fan Club París (@LOVGParis) January 13, 2026
Com era d’esperar, les xarxes s’ha omplert d’opinions i moltes crítiques cap a l’artista, també comparant-la amb l’adeu de Leire Martínez per recuperar la seva vocalista original. “No tinc paraules”, “Ha perdut tota la veu completament”, “Qualsevol cosa és cantar”, “Cantar el que es diu cantar… sona a cabra”, “Ja pot estar que falta n’hi fa”, “A algun responsable del grup li ha semblat bona idea publicar aquest vídeo?”, han escrit alguns usuaris. Davant aquesta allau de reaccions, la mateixa cantant ha volgut respondre de manera concisa.
Què ha dit Amaia? Resposta breu i potent
A través del seu perfil d’Instagram, Amaia Montero ha seleccionat una de les frases de Muñeca de trapo per silenciar les crítiques. “No tengo miedo al fuego eterno”. Una frase breu, però que fa pensar que l’artista no té cap mena de por a les burles i les crítiques i que continuarà treballant per arribar a la gira amb les millors condicions.
En aquest post es poden veure unes fotos dels ulls d’Amaia fetes anys enrere i que han omplert la població de missatges de suport cap a ella després de les reaccions i mofes que ha rebut des que va fer la primera actuació a TVE la nit de Cap d’Any. “Reina t’estimem”, “Ets la millor”, “Recorda que ets com l’au fènix, t’esperem”, han escrit alguns dels fans en el post.
Sigui com sigui, Amaia sembla disposada a girar full i ignorar les crítiques que ha generat el seu retorn a la banda i aquest darrer vídeo en què se la pot veure assajant amb el grup. Caldrà esperar una mica, però, per poder sentir-la en directe en els concerts de la gira que farà arreu del país.