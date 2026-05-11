Era un dels moments més esperats pels fans de La Oreja de Van Gogh, quan aquest cap de setmana han pogut tornar a sentir la banda amb Amaia Montero de vocalista. Han hagut de passar 20 anys, però finalment han vist una escena que no creien que pogués ser possible. Vestida amb una granota rosa, molt somrient i emocionada a Bilbao, ha interpretat els grans himnes que els van fer famosos en els primers anys de la banda i també ha interpretat temes de l’etapa de la Leire Martínez com La niña que llora en tus fiestas. S’ha guanyat el públic més nostàlgic, però també ha protagonitzat escenes que han fet patir quan ha començat a desafinar sense control. L’hem sentit disculpar-se i confessar que ha viscut un infern, però això no ha calmat els ànims.
El seu retorn no ha estat lliure de crítiques, ni molt menys, tenint en compte tot el que s’ha arribat a escriure sobre el desastre que hauria fet en alguns moments de l’actuació. Ha passat molt de temps i encara no està en forma vocalment, això està clar, però molta gent no li perdona que no hagi aprofitat aquest any d’entrenament per millorar. A les xarxes socials han qualificat la seva interpretació de “desastre” i han dit coses com aquestes: “Ja no és la veu de sempre“, “Tant de bo m’equivoqui, però es cancel·laran molts concerts” o “No sé ni com definir-ho“.
Anoche en el concierto de ‘La Oreja de Van Gogh’ Amaia Montero cantó por primera vez “La niña que llora en tus fiestas”…— LO + (@SuperViiral) May 10, 2026
Decidme que esto no ha pasado hoy en el primer concierto de LODVG con Amaia Montero. Decidme que es IA por favor🥹🙈😢 #LODVG
Els experts critiquen els errors d’Amaia Montero en el retorn als escenaris
Un dels més crítics ha estat un preparador vocal que ha parlat amb la revista Semana. En unes declaracions molt incendiàries, etziba una crítica bastant impactant: “Ha tingut més d’un any per preparar-se vocalment i ha tingut moltes carències tècniques o una evidència de falta de feina vocal. No s’ho està prenent seriosament i no sé com no li fa vergonya“. No content amb això, continua: “S’aprecia perfectament molt descontrol vocal i moltes desafinacions, amb una inestabilitat constant”.
Ara bé, no tot és culpa de l’Amaia. I és que aquest expert considera que els membres del grup haurien d’haver adaptat les tonalitats a la veu de la nova vocalista o haver fet noves versions dels clàssics de la banda perquè ella estigués més còmoda i pogués brillar a l’escenari. “Em costa d’entendre com algú pot pujar a l’escenari en aquestes condicions sense sentir vergonya professional. Podria haver-ho fet bé? Sí, si s’hagués preparat bé perquè té eines i talent”, afegeix aquest expert.
La reacció de Leire Martínez al retorn d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh
Després de molts anys com a vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez té molt a dir sobre aquesta nova vida de la banda. Mentre els seus excompanys rebien amb els braços oberts la basca, ella viatjava fins a l’Argentina per continuar amb la seva primera gira en solitari. Enmig d’una actuació, no ha pogut evitar emocionar-se i ha acabat confessant-se davant del seu públic: “Sabeu què passa? Que no m’agrada comparar perquè això no va de qui ho fa millor o pitjor, sinó que han estat 17 anys de relació i és dur dir adeu”, ha acabat confessant entre llàgrimes.
Dues cares de la mateixa moneda, un grup que torna als escenaris amb la seva primera cantant i que encara té molta feina a fer abans d’iniciar la gira multitudinària que els portarà per tota Espanya a finals d’any.