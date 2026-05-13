Amaia Montero es troba a l’ull de l’huracà després de la primera actuació que ha fet com a nova vocalista de La Oreja de Van Gogh. Les crítiques han estat ferotges perquè va desafinar moltíssim i no va estar gaire encertada a dalt de l’escenari, el que ha fet témer als fans que no està preparada per tornar a la primera línia després de tants anys. Ella mateixa va confessar que sabia que no ho havia fet del tot bé, però això no va servir perquè els detractors tinguessin compassió. L’allau de ràbia ha estat tan fort que gent del seu entorn ha començat a posar en dubte que sigui capaç d’aguantar tota la gira que tenen per endavant. La premsa ha anat plena, aquestes últimes hores, de declaracions que asseguraven que la cantant estaria “devastada” i amb una davallada emocional “monumental“. Què hi ha de cert en tot això? Ella ho ha acabat aclarint en un comunicat bomba que no s’esperava.
L’ha escrit al seu perfil d’Instagram, en el qual ha volgut trencar el seu silenci i posar fi a les especulacions. Com es troba anímicament després de la tempesta? Doncs sembla que molt millor del que la gent es pensava, pel que diu. L’Amaia explica, en primer lloc, que tenia molt clar que faria una desconnexió total quan acabés aquesta primera actuació. Quan va arribar a casa, diu que va posar-se el pijama i va descansar entre sèrie i migdiades. No va tocar el telèfon en un parell de dies i, afortunadament, diu que va trobar-s’hi un munt de missatges “d’estima, amor i felicitacions”.
La seva idea era continuar descansant, ignorant el que s’estava dient a les xarxes socials. El problema? Que un amic molt íntim va trucar-la amb preocupació: “Em va preguntar si deixaria la gira i vaig respondre molt sorpresa. Quan m’ho va tornar a preguntar, va sortir de mi una rialla d’aquelles que et deixen sense respiració”. Quan va poder tornar a reprendre la resposta, diu que va respondre-li amb un “no rotund“. Va voler saber per què li preguntava i va ser llavors quan va adonar-se que havia fet bé d’estar desconnectada: “El soroll i les mentides de la gent continuen estant, però continua sent només soroll. Lamentablement, no em sorprèn”.
Amaia Montero, emocionada i orgullosa del seu retorn a La Oreja de Van Gogh
Amaia Montero assegura estar molt “orgullosa” de La Oreja de Van Gogh i molt “emocionada” pel que va viure a Bilbao davant de 30.000 persones que ho van doanr tot: “No puc estar més feliç i ho vaig dir a l’escenari, que havíem tornat de debò“. Ella que ha arribat a estar molt malament amb problemes de salut mental greus, no s’espanta amb facilitat: “Si puc treure alguna cosa positiva de baixar a l’infern és que et fa pràcticament indestructible”.
Avui continuarà el seu pla i marxarà uns dies a un dels seus llocs del món “a continuar desconnectant”. I acaba amb la promesa de tornar a actuar encara millor: “Madrid, no sabeu les ganes que tenim de veure-us. El xou ha de continuar sempre“.
Sembla que hi haurà gira i que serà amb l’Amaia al capdavant, contenta i amb ganes de continuar una aventura que la fa molt feliç.