L’any 2024 La Oreja de Van Gogh va anunciar una notícia que pocs s’esperaven. Més de quinze anys després del fitxatge de Leire Martínez, la banda comunicava que la vocalista emprendria un nou camí fora del grup. Un comunicat en què expressaven que havien mantingut converses “profundes” i que no havien aconseguit apropar les seves “diferents maneres de veure el grup“. La part més sorprenent de tot plegat és que Leire ni havia signat aquest comunicat.
El mal rotllo entre ells va engegar una maquinària de rumors i preguntes sobre què podria haver passat. El passat 2025 i després de mesos de sentir veus que asseguraven que Amaia Montero tornaria després d’haver deixat el grup l’any 2007, la notícia es va acabar fent realitat. Amaia ha tornat amb La Oreja de Van Gogh i tindrà una gira de concerts arreu del país, però què va passar realment perquè Leire digués adeu? El Mundo ha tret a la llum la història mai explicada del comiat de Leire Martínez.
Per què Leire Martínez va abandonar La Oreja de Van Gogh? Revelen tota la veritat
Han passat moltes setmanes des que Amaia va confirmar que tornaria a La Oreja de Van Gogh, una notícia molt ben rebuda per part dels fans de la vocalista original, però que també ha generat crítiques per com es va tractar la sortida de Leire. Ara, el diari El Mundo ha revelat què va passar entre elles. Segons expliquen, després de l’actuació que va fer Amaia durant el concert de Karol G el juny de 2022 -en què va interpretar el tema Rosas-, la banda va proposar-li a Amaia que tornés per cantar un parell de cançons. Era el seu retorn als escenaris després de molts anys allunyada de la vida pública per problemes de salut mental i els integrants de la banda van pensar que potser era bona idea recuperar-la per fer alguns concerts de celebració de 30 aniversari del grup.
La reacció de Leire, apunten, va ser bona i fins i tot va “plantejar la possibilitat de cantar juntes”. El problema arriba per part d’Amaia, que s’hauria negat rotundament. “Amaia es va negar rotundament i els nois van donar suport a la seva negativa”. Podrien haver estat una sèrie de concerts d’allò més especials amb les dues veus que identifiquen a La Oreja de Van Gogh, però el no d’Amaia va ser suficient per sentenciar el futur de Leire dins el grup.
Les altres baixes de La Oreja de Van Gogh
Així, doncs, si fem cas de les informacions que dona el citat mitjà, des que Amaia va cantar amb Karol G el mes de juny fins a l’octubre, quan el grup va publicar el comunicat del comiat de Leire, haurien estat discutint què farien a partir d’ara. L’elecció va ser gairebé unànime, si volien el retorn complet d’Amaia, Leire hauria de marxar. El 14 d’octubre sortia a la llum aquest comunicat que “Leire no va signar ni va saber que anava a publicar-se”, exposen.
Pel camí també va quedar-se Pablo Benegas. Si fem cas del que expliquen, el guitarrista del grup no estava del tot d’acord amb el retorn d’Amaia. “No tenia clar que ella estigués encara preparada per afrontar un retorn a la música, la seva voluntat era protegir-la”. La decisió, però, estava presa i Benegas també va acabar deixant la banda. De fet, expliquen que el passat mes de desembre, la banda “va donar d’alta una nova empresa vinculada a La Oreja de Van Gogh que no inclou Pablo Benegas en la seva composició”. Una nova societat que assumirà “la gestió dels pròxims projectes”. Tot i que la gestió d’aquesta sortida i aquestes informacions han generat moltíssima expectació i rebombori, sembla que Leire ha estat capaç de deixar enrere tot el que ha passat. Ha tornat a la música amb un tema com Mi nombre, ple de dards cap a la banda, i els fans encara estan a l’espera de sentir el seu primer àlbum en solitari.