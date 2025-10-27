Amaia Montero: “Durant sis anys, vaig pensar que no podria més”

Amaia Montero serà la protagonista indiscutible del retorn de La Oreja de Van Gogh, que faran una gira per tota Espanya durant el 2026 que s’espera més que multitudinària. Després de la lletja marxa de la Leire, el grup s’ha estat tot un any tancat a l’estudi de Sant Sebastià escrivint noves cançons i, també, recordant-ne les antigues. La cantant basca havia estat molt malament durant aquesta desaparició del grup, fins al punt que va parlar-se d’un ingrés en una clínica que demostra com va arribar a tocar fons. Ara està totalment recuperada i amb ganes de tornar a la primera línia, però no oblida el pou en el que ha estat immersa.
Prova d’això, la carta sincera que ha compartit a través del seu perfil d’Instagram. L’artista aplaudeix que hagin tornat a confiar en ella i que li donin una segona oportunitat: “Diuen que les oportunitats només passen una vegada i que no tornen si no les atrapes. Doncs la vida m’ha ensenyat tot el contrari, que són tantes com les que tu et permetis a tu mateixa. Les oportunitats neixen quan tu decideixes que te’n mereixes una altra, quan esculls posar-te dempeus i continuar; quan t’aixeques una altra vegada“.
Amaia Montero reconeix que ho ha passat malament: “Durant sis anys, vaig pensar moltes vegades que no podria més i que no ho aconseguiria. Potser perquè, en realitat, ja no volia aconseguir res“, etziba. I com ha aconseguit veure la llum al final del túnel? Desfent-se de la idea del “mi” per a convertir-se en el “jo”: “Aquest no és un camí fàcil i tampoc no és còmode ni agradable, però sí molt real. Quan et busques, és letal automàticament… tant, que no tornes a ser la mateixa perquè has d’acomiadar-te d’una part de tu perquè en neixi una altra“.
Amaia Montero reconeix que no ho ha passat bé aquests anys de silenci
L’Amaia Montero creu que ha marxat una part d’ella mateixa perquè ho necessitava si volia tornar a estar bé: “T’has d’allunyar del soroll per poder tornar a escoltar”, resumeix en una metàfora que molts han entès perfectament. Ara, agraïda per aquesta segona vida, només vol donar les gràcies: “Estic commoguda per aquestes entrades que volen i per aquest públic que em fa sentir que soc a casa, qui m’ha estat esperant“.
Han tornat i no pot ser més feliç: “He tornat, hem tornat amb la meva banda, els meus companys, els meus germans i la meva família. Avui vull celebrar que continuem creient-hi amb la il·lusió intacta, que encara ens queda molt a viure i que continuem aquí junts“, conclou en un text que ha emocionat els seus fans que tant l’han trobat a faltar.
Queden encara uns quants mesos per poder veure’ls actuar junts una altra vegada, però les ganes són immenses i les ciutats que gaudiran d’ells no fan més que multiplicar-se.