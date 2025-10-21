Ha estat una gala molt intensa a Operación Triunfo. El concurs musical avança a velocitat de creuer i els joves triunfitos han superat la cinquena gala on la protagonista ha estat una de les artistes que formen part del jurat de l’edició. Per encetar la gala els concursants interpreten una cançó grupal, que aquest dilluns ha estat un dard cap a La Oreja de Van Gogh i respectivament una mostra de suport cap a Leire Martínez. L’elecció del tema no podia ser més encertada, si més no, la setmana anterior va sortir a la llum el comunicat anunciant el retorn de la banda amb Amaia Montero com a vocalista, una notícia que s’ha rebut amb molta expectació però també amb crítiques. Molts fans continuen pensant que el grup ha tractat molt malament Leire Martínez, qui els va deixar un regalet amb el seu primer single en solitari, Mi nombre, el tema que han cantat els concursants d’OT‘.
Més enllà d’aquest dard amb una estètica molt de Van Gogh que fa pensar que es tracta d’un homenatge del programa per a l’artista, que viu una setmana molt dura, i que a més a més ha pogut interpretar el seu tema més reivindicatiu el mateix dia que sortien les entrades de la nova gira de La Oreja de Van Gogh, hi ha hagut moments molt tensos durant la gala. Una expulsió ajustadíssima, les llàgrimes dels nous nominats, una gala més aviat fluixa i els problemes tècnics que continuen.
Leire Martínez, protagonista de l’inici de la Gala 5 d’OT’
Com dèiem, Leire Martínez ha estat una de les grans protagonistes de la Gala 5. Quan la setmana anterior Noemí Galera i Manu Guix van explicar que farien el tema Mi nombre de l’artista guipuscoana, es podia interpretar com a un bon regal per a ella en una de les setmanes més dures des que van acomiadar-la de La Oreja de Van Gogh. Coincidint amb el retorn del grup i la venda de les entrades de la gira, oferir una actuació en prime time amb el seu tema més directe contra el seu exgrup i plena de referències i frases com “Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más, dos caras y un nombre”.
Això sí, durant el directe d’aquesta actuació s’han viscut un cop més diversos desajustos i problemes tècnics i de so en la grupal. No se sentien bé les veus dels concursants i costava connectar a l’inici, tot i que han pogut solucionar-ho cap a la meitat de l’actuació.
Durant tot el programa tant Chenoa com els professors de l’Acadèmia han mostrat el seu suport cap a Leire amb comentaris molt afectuosos en un dia segurament complicat per a ella. També ha estat complicat per a les dues nominades de la nit, Judit i Lucia. Judit, la jove catalana que va defensar l’ús del català a Barcelona en un discurs molt celebrat a les xarxes va interpretar el tema Ciudad de papel, en la que va ser una de les seves millors actuacions del concurs.
La seva companya Lucia va triar una cançó amb què se sentia molt representada: Creo en mi. Tot i que vocalment va estar una mica per sota de la seva companya, els vots dels fans a través de l’aplicació oficial d’Operación Triunfo van sentenciar Judit, en un resultat ajustadíssim: 49,7% dels vots per a ella i 50,3% per a Lucia.
Actuacions complicades, desajustos i nominacions plenes de llàgrimes
Els seus companys, però, també han passat l’examen del jurat. Els duets han estat de molt nivell, amb alguns desajustos com l’actuació de Guille i Max. El tema de Freddie Mercury I was born to love you exigia un tempo constant i ajustar les veus, però un petit error vocal de Max en què se li ha escapat la veu l’ha portat a estar nominat un altre cop.
Una de les millors actuacions de la nit se l’ha endut Téyou. La favorita de la setmana tenia el repte de fer el primer solo de l’edició i no era gens fàcil. La cançó Papaoutai d’Stromae, cantant en francès i amb una coreografia complicada que en molts moments l’ha deixat gairebé sense veu per l’esforç físic.
Sigui com sigui, es nota que el nivell ha pujat i l’exigència del jurat va en augment, per tant, qualsevol error petit els condemnarà a la nominació. Aquesta setmana, el jurat ha nominat Max, Lucia, Claudia i Cristina. Els professors han salvat la Cristina i els companys, amb els seus vots, han salvat Claudia. Com a resultat, Lucia ha rebut la segona nominació consecutiva i Max, un dels concursants catalans que ha triomfat a les xarxes per la seva defensa del català, tornarà a jugar-s’ho tot dilluns vinent. Ara per ara, caldrà esperar les cançons que trien aquest dimarts i els nous temes que hauran de defensar els seus companys.