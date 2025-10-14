Nit molt dura a Operación Triunfo. El talent musical ha tornat a viure una gala molt intensa, marcada pel comiat lacrimogen del tercer expulsat i unes actuacions amb un nivell molt alt respecte a les anteriors. Els joves de l’Acadèmia veuen que el concurs avança a velocitat de creuer i ja s’estan preparant per rebre els nous temes que hauran de preparar aquesta setmana. L’expulsió se l’han jugat dos amics que la setmana anterior havien compartit duet, Carlos i Laura. D’altra banda, les noves nominacions de la setmana han estat molt inesperades i de fet, no han quedat resoltes fins a l’últim segon.
Les actuacions dels nominats i un comiat molt dramàtic
Cada setmana, els concursants de l’Acadèmia han de veure com els van abandonant els seus companys. La dinàmica del programa és aquesta, però això no evita que es visquin moments durs i realment dramàtics. Carlos i Laura, els nominats de la setmana, han defensat dues propostes molt diferents: ell ha interpretat Que te quería de La Quinta Estación, i ella el tema I Surrender de Celine Dion. Dues veus oposades, però que han deixat clar qui era la preferida pel públic. Laura s’ha salvat amb el 59,3% dels vots i Carlos s’ha acomiadat dels seus companys amb el 40,7%.
La part més sensible de tot plegat ha estat l’última passarel·la en què l’expulsat té uns minuts per abraçar, plorar, cridar i acomiadar-se dels concursants abans d’abandonar el programa. En el cas de Carlos, s’han viscut uns instants de dramatisme pur, sobretot perquè els tècnics de so deixen els micròfons oberts per sentir les converses i es podia veure l’angoixa i les veus entretallades dels joves davant la tercera expulsió de l’edició.
Por aquí tenéis la despedida de nuestros 4,ha sido muy bonita y triste.Te echaremos de menos Carlos #OTGala4 pic.twitter.com/5qTjgqYxOf— LAURA MUÑOZ NEWS 🎀 (@LauraMunozNews) October 13, 2025
Una gala amb un nivell molt alt
Més enllà de les expulsions, els concursants es jugaven una setmana més dins el programa i cal dir que ha estat amb un nivell força superior a les gales anteriors. Una de les més aclamades pel públic i els fans ha estat el duet format per Max i Cristina. El concursant català, que va encadenar tres nominacions seguides i que la setmana anterior va estar a punt de marxar a casa, va defensar una proposta molt creativa, Does your mother know del grup ABBA. Tot i que ell i Cristina tenen formació en teatre musical -i és un aspecte que van demanar a Max que rebaixés-, han estat un dels millors números de la nit.
Un altre dels números que, aparentment, podria haver acabat nominat, era NUEVAYOL de Bad Bunny, sota les veus de Guillo Rist i Guille. Un tema urbà molt actual que els podria haver jugat en contra, però que amb la coreografia organitzada i l’energia que han fet servir els ha permès rebre una molt bona valoració i la permanència dins el concurs. De fet, no els ha faltat res i fins i tot han fet perrear Chenoa.
També han rebut molt bona valoració Olivia i Crespo. El tema que havien d’interpretar era Akureyri, una cançó molt romàntica d’Aitana i Sebastián Yatra que tenia un repte més enllà de la musicalitat: crear una atmosfera intimista i molt propera en un escenari enorme i envoltats per desenes de persones. Ho han aconseguit, però Crespo, més fluix vocalment, s’ha endut una de les nominacions de la nit.
Els nominats de la nit i un gir de guió en l’últim segon
Com cada gala, el jurat, format per Leire Martínez, Cris Regatero, Guille Milkyway i Abraham Mateo, han de donar quatre noms de concursant que es jugaran l’expulsió. Un d’ells els salven els professors i l’altre, amb els vots dels companys. En aquesta ocasió han estat Crespo, María Cruz, Lucía i Judit. Les nominacions de María Cruz i Lucía han estat difícils d’entendre. La seva versió del tema Vete ha estat molt celebrada a les xarxes i no ho han fet gens malament.
Els professors han salvat María Cruz i els companys, amb els seus vots, han decidit el destí dels seus companys aquesta setmana. El vot del favorit de la setmana, que en aquest cas ha estat Téyou, té un valor doble en cas d’empat, i ha estat la seva elecció la que ha capgirat el marcador. Crespo tenia 4 vots, Judit 2 i Lucia 3, però el vot de Téyou a Crespo l’ha posat en primera posició, salvant-lo de la nominació. Una elecció que a les xarxes ha estat una mica qüestionada per la bona relació que tenen Lucia i Téyou.
Sigui com sigui, aquesta setmana Judit, concursant catalana que va obrir un debat a les xarxes per la seva defensa del català, es jugarà la permanència contra Lucia el pròxim dilluns. Qui continuarà dins l’Acadèmia? Ara per ara, caldrà esperar a aquesta tarda per saber els temes que defensaran la setmana vinent.