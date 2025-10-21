‘Masterchef’: un abandonament, una expulsió fulminant i una denúncia

Masterchef ha ofert tot un espectacle als teleespectadors de TVE, que realment no s’estan avorrint gens ni mica en aquesta edició amb famosos. En el programa d’aquest dilluns, els han entretingut amb una prova musical que ha fet molta gràcia. El membre del jurat, Pepe Rodríguez, s’ha convertit en DJ per vincular una cançó a cada campana miseriosa. Els concursants havien d’endevinar el títol i l’intèrpret i, a canvi, es quedarien amb aquella campana que amagava els ingredients sorpresa amb què haurien de cuinar el seu plat. També hi ha hagut un premi per al millor de la nit, José Manuel Parada, que s’ha endut el davantal daurat que li aporta la tan desitjada immunitat. Però quins altres moments hi ha hagut? Perquè no tot han estat riures, ja us ho avisem.
La primera que ha espantat l’audiència ha estat Valeria Ros, quan, de sobte, deia que necessitava abandonar la prova perquè no es trobava bé: “Em sento com si tingués febre, supermarejada i amb un quadre de gastroenteritis“. El jurat l’han deixat fora, ja que han comprovat que tenia dècimes: “No estàs per cuinar, la salut és el primer i la teva sort anirà unida a la del teu equip“.
Soraya Arnelas, l’expulsada de Masterchef després de les dures crítiques del jurat
La protagonista de la part final de l’emissió ha estat Soraya Arnelas. La cantant d’Operación Triunfo no ha estat molt encertada, ja que ni tan sols l’emplatat ha estat bé: “Hem dit moltes vegades que no poseu res a l’ala del plat. No queda maco ni és estètic… El teu plat està bo de gust, però no és res més que una amanida de quinoa que puc fer-me a casa en cinc minuts”, li deia la Samantha Vallejo-Nágera. I Jordi Cruz ha estat més contundent: “És una amanida de quinoa i chimpún sense res més. Has fet d’una deconstrucció, una destrucció“.
La repescada s’ha enfadat, ja que ha mantingut que estava molt bo el que havia cuinat: “Em sento molt orgullosa de mi mateixa”. No obstant això, els membres del jurat han considerat que havia estat la pitjor de la nit i l’han escollit per tornar a abandonar el concurs. Ella, contenta d’haver pogut viure l’experiència dues vegades, ara sí que s’hi acomiada per sempre: “És maco quan poses fi i acaba l’experiència”.
Mariló Montero treu a la llum una anècdota divertida sobre la denúncia que va interposar
En un altre moment de la gala, Mariló Montero ha volgut tenir el seu moment de glòria i ha protagonitzat una escena divertida. La presentadora ha tret a la llum que, una vegada, va denunciar-se a si mateixa. I què hi ha darrere d’aquest titular potent? Resulta que estava conduint la motocicleta després de rebre la mala notícia de la mort del seu germà i va deixar-se el casc al seient.
Un periodista la va veure i va publicar la notícia que l’havien vist conduir sense casc. I què va fer ella? Una cosa que ningú més hauria fet: “Vaig anar a comissaria i em vaig denunciar a mi mateixa. Els policies em deien que no podien interposar la denúncia perquè no l’havien vist. Així que vaig agafar la revista i els vaig ensenyar la foto. Vaig pagar la multa“.