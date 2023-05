El David de Masterchef ha estat expulsat en el primer dels dos comiats que es viuran aquesta setmana en els fogons del concurs culinari de TVE. En el seu cas, han volgut que marxés després de protagonitzar una esbroncada fortíssima amb un dels membres del jurat. El noi ha perdut totalment els papers davant de Samantha Vallejo-Nágera i ha acabat demanant perdó per l’actitud impertinent i maleducada que ha mostrat.

La prova d’eliminació va enfrontar-lo a l’Ana, la Claudia, el Camino, el Jorge Juan i la Pilu. Van haver de preparar tres plats: un steak tartar, un cachopo i una vedella strogonoff amb la condició que no podrien passar al següent sense l’aprovació del jurat. El problema del David va ser que va quedar-se estancat en les dues primeres elaboracions i no va fer cas de les correccions que li feia la Samantha. Fart de sentir-la, va esclatar de molt males maneres contra ella i la xef va respondre.

“T’estic dient que li posis personalitat, David, li falta picant. Soc jo qui està catant i la jutgessa soc jo, així que fes-me cas si et dic que li falta més picant. Per què et fa por la mostassa? T’estic dient que un steak tartar necessita picant i tu continues sense fer-me cas, doncs t’ho faré fer deu vegades”, deia ella enfadada davant la negativa del concursant a seguir els seus consells.

Masterchef expulsa el David disciplinàriament | TVE

Samantha Vallejo-Nágera esbronca el David per la seva actitud testaruda

“No, ara no t’escolto perquè no vull marxar d’aquí i em poso nerviós. Em fa ràbia, Samantha. No m’agrada això i sento que la boca em pica, a mi el picant no m’agrada. Em veig en perill i, per això, estic així, perquè no vull que s’acabi aquest somni”, deia. I ella es defensava tot assegurant que l’única cosa que estava intentant fer era ajudar-lo i ensenyar-li com fer-ho.

Una estona després, el noi demanava perdó per la seva actitud: “Tinc molts dimonis al cap i, a poc a poc, vaig avançant. Demano perdó si t’he faltat al respecte perquè això era l’últim que volia fer”, ha acabat dient després de tot. Finalment, el noi ha acabat sent l’expulsat d’aquest programa.