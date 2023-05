David de Masterchef ha sido expulsado en la primera de las dos despedidas que se vivirán esta semana en los fogones del concurso culinario de TVE. En su caso, han querido que se fuera después de protagonizar una discusión fuertísima con uno de los miembros del jurado. El chico ha perdido totalmente los papeles ante Samantha Vallejo-Nágera y ha acabado pidiendo perdón por la actitud impertinente y maleducada que ha mostrado.

La prueba de eliminación lo enfrentó a Ana, Claudia, Camino, Jorge Juan y Pilu. Tuvieron que preparar tres platos: un steak tartar , un cachopo y una ternera strogonoff con la condición de que no podrían pasar al siguiente sin la aprobación del jurado. El problema de David fue que se quedó estancado en las dos primeras elaboraciones y no hizo caso de las correcciones que le hacía Samantha. Harto de oírla, estalló de muy malas maneras contra ella y la chef respondió.

«Te estoy diciendo que le pongas personalidad, David, le falta picante. Soy yo quien está catando y la jueza soy yo, así que hazme caso si te digo que le falta más picante. ¿Por qué te da miedo la mostaza? Te estoy diciendo que un steak tartar necesita picante y tú continúas sin hacerme caso, pues te lo haré hacer diez veces», decía ella enfadada ante la negativa del concursante a seguir sus consejos.

Masterchef expulsa a David disciplinàriament | TVE

Samantha Vallejo-Nágera abuchea a David por su actitud testaruda

«No, ahora no te escucho porque no quiero irme de aquí y me pongo nervioso. Me da rabia, Samantha. No me gusta esto y siento que la boca me pica, a mí el picante no me gusta. Me veo en peligro y, por eso, estoy así, porque no quiero que se acabe este sueño», decía. Y ella se defendía asegurando que lo único que estaba intentando hacer era ayudarlo y enseñarle como hacerlo.

Un rato después, el chico pedía perdón por su actitud: «Tengo muchos demonios en la cabeza y, poco a poc, voy avanzando. Pido perdón si te he faltado al respeto porque esto era lo último que quería hacer», ha acabado diciendo después de todo. Finalmente, el chico ha acabado siendo el expulsado de este programa.