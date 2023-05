Una fuerte traición marca la repesca más intensa de ‘Masterchef’

La gala de la repesca de Masterchef ha sido muy intensa. Los miembros del jurado tomaban la decisión de recuperar a dos de los exconcursantes eliminados hasta ahora, una oportunidad que Marta y Laura han aprovechado. Las dos se han merecido volver a los fogones, aunque la alegría ha durado poco para una de ellas. Después de la prueba por equipos, Laura acababa castigada en la prueba de eliminación, en la que ha sido una de las peores y esto ha hecho que fuera repescada y expulsada de nuevo en el mismo programa: «Nos da pena que tu retorno haya sido tan corto», ha reconocido Pepe Rodríguez. Ella, sin embargo, se ha mostrado muy agradecida.

Marta, la escogida en la repesca de Masterchef | TVE

Jotha recibe las críticas de los compañeros por el que ha hecho en Masterchef

La gran culpa de esto la ha tenido su compañero Jotha, quien se ha convertido en el más odiado por el equipo de concursantes. Él ha sido el escogido como el mejor de todos y es por eso que le han dado la oportunidad de escoger si quería que los otros fueran a la prueba de eliminación. Él ha sido un estratega y ha decidido que sí, que prefería que echaran a alguien otro. Esta traición a los amigos no ha gustado nada y le han reprochado mucho esta actitud. Pero él se ha mostrado confiado que todos habrían actuado del mismo modo porque este es un concurso.

¿Pero cómo ha sido la cosa? La cuestión es que los jueces le han dado una manzana y le han ofrecido dos opciones. Si la mordía, todos los compañeros que se habían salvado, irían a la prueba de eliminación y él se salvaría automáticamente. En caso de no morderla, perdía la inmunidad de cara en la siguiente semana. El chico se lo ha pensado unos pocos segundos y, efectivamente, ha sentenciado a sus amigos a cambio de salvarse él.

Todos se enfadaron mucho, sobre todo un Alex que no dudó al acusarlo de ser un egoísta: «Jotha sabemos todos como es, pero nosotros lo hicimos brillar a él. Si llega a estar sin nosotros, seguramente estaría en la prueba de eliminación él solo. Te aseguro que sí. Y que nos haga esto ahora a sus amigos… Pues me parece muy feo. Si nos ponemos a ser malos, el perro grande se come al pequeño. Estoy bastante enfadado con él porque creía que era una persona recta, que tenía las cosas claras y que no fallaría. Pero nosotros que somos sus colegas y que nos venda, pues me cae en los pies».

Cuando Laura ha acabado siendo la expulsada, de hecho, se ha ido con un reproche hacia Jotha por lo que les había hecho: «El karma te lo devolverá, esto, algún día«.