Una forta traïció marca la repesca més intensa de ‘Masterchef’

La gala de la repesca a Masterchef ha estat molt intensa. Els membres del jurat prenien la decisió de recuperar dos dels exconcursants eliminats fins ara, una oportunitat que la Marta i la Laura han aprofitat. Totes dues s’han merescut tornar als fogons, encara que l’alegria ha durat poc per a una d’elles. Després de la prova per equips, la Laura acabava castigada a la prova d’eliminació, en la qual ha estat clarament una de les pitjors i això ha fet que fos repescada i expulsada de nou en el mateix programa: “Ens fa pena que el teu retorn hagi estat tan curt”, ha reconegut Pepe Rodríguez. Ella, però, s’ha sentit molt agraïda.

Marta, l’escollida a la repesca de Masterchef | TVE

El Jotha rep les crítiques dels companys pel que ha fet a Masterchef

La gran culpa d’això l’ha tingut el seu company Jotha, el qui s’ha convertit en el més odiat per l’equip de concursants. Ell ha estat l’escollit com el millor de tots i és per això que li han donat l’oportunitat d’escollir si volia que els altres anessin a la prova d’eliminació. Ell ha estat un estrateg i ha decidit que sí, que preferia que fessin fora a algú altre. Aquesta traïció als amics no ha agradat gens i li han retret molt aquesta actitud. Ell, però, s’ha mostrat confiat que tots haurien actuat de la mateixa manera perquè aquest és un concurs.

Però com ha anat la cosa? La qüestió és que els jutges li han donat una poma i li han oferirt dues opcions. Si la mossegava, tots els companys que s’havien salvat, anirien a la prova d’eliminació i ell se salvaria automàticament. En cas de no mossegar-la, perdia la immunitat de cara a la següent setmana. El noi s’ho ha pensat uns pocs segons i, efectivament, ha sentenciat els seus amics a canvi de salvar-se ell.

Tots s’han enfadat molt, sobretot un Alex que no va dubtar en acusar-lo de ser un egoista: “Jotha sabem tots com és, però nosaltres el vam fer brillar a ell. Si arriba a estar sense nosaltres, segurament estaria en la prova d’eliminació ell sol. T’asseguro que sí. I que ens faci això ara als seus amics… Doncs em sembla molt lleig. Si ens posem a ser dolents, el gos gran es menja el petit. Estic bastant enfadat amb ell perquè creia que era una persona recta, que tenia les coses clares i que no fallaria. Però nosaltres que som els seus col·legues i que ens vengui, doncs em cau als peus”.

Quan la Laura ha acabat sent l’expulsada, de fet, ha marxat amb un retret cap al Jotha pel que els havia fet: “El karma t’ho tornarà, això, algun dia“.