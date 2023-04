Jesús Castro contra ‘Masterchef’: “És un ‘Gran Hermano’ amb cassoles”

Jesús Castro va participar a Masterchef fa gairebé tres anys, però encara continua donant voltes a tot el que va viure en el programa de cuina de TVE. L’actor, que va fer-se famós a la sèrie de Telecinco, El Principe, ha tornat a criticar l’espai en una entrevista contundent en la qual evidencia que no va sortir d’allà gaire content. El titular és fort i va en línia al que han dit altres exconcursants: “Jo creia que era un programa de cuina, però és com un Gran Hermano amb casseroles“, ha etzibat a la revista ¡Hola!.

“A Masterchef busquen conflictes interns i, al final, el que menys fan és cuinar. Per qui ha estat la millor experiència de la seva vida és superlícit, però et dono la meva opinió si em preguntes. La meva opinió és que no és el que plasmen ells… El format no té absolutament res a veure, a l’espectador li arriba una altra cosa que no és el que grava la gent. Jo allà no vaig aprendre res de cuina. Sé alguna coseta, però no gràcies al programa sinó a viure sol des de fa 12 anys”, etziba.

D’aquesta manera, l’intèrpret se suma a la llarga llista de concursants que asseguren que tot està manipulat i que canvien molt les imatges quan l’equip d’edició munta els programes. La gran majoria es queden amb la sensació que és un reality amb majúscules i que la cuina o les tècniques culinàries que aprenguin els concursants és l’últim que els importa.

Jesús Castro critica Masterchef | TVE

Jesús Castro assegura que no li preocupa la fama

L’actor és famós des de fa bastant de temps, però de moment assegura que la fama no li costa: “L’exposició et va bé per treballar amb marques i per més rodatges. Ara bé, t’exposes a l’opinió pública. En el meu cas, no em costa i no tinc cap problema amb això. El que és veritat és que la gent al teu voltant canvia i aquí és on costa més tocar de peus a terra”.

Assegura que és un noi de caràcter fort i que sempre ha estat molt sincer, el que li ha causat problemes: “La sinceritat no sempre cau bé i la seguretat tampoc”, deixa anar. I pot ser cert, sobretot quan els directius de Masterchef llegeixin què han dit sobre ells.