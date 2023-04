‘Masterchef’, en dubte per acusacions d’exconcursants: “Poc higiènic”

Masterchef està en entredit des que es filtrés que els concursants d’aquesta edició havien intoxicat 70 persones en una prova d’exteriors a València. Una de les comensals va escriure un fil a Twitter en el qual denunciava que havia hagut d’acudir a Urgències perquè va perdre estar vomitant sense parar, fins al punt de perdre 5 kg en només tres dies. Arran d’això, han estat diversos els testimonis que s’han sumat a aquesta denúncia: “No es veu molt higiènic. Jo vaig ser comensal en una altra edició i també vaig estar malalt de l’estómac. Suposo que les cadenes de fred a vegades es perden per com fan el programa i la duració de la gravació”.

Encara no saben què va fallar en aquella prova, però el que no han pogut evitar és que es parli molt sobre el tema. El Periódico s’ha posat en contacte amb un exconcursant, el Joaquín, que ha afegit llenya al foc: “En el càsting érem 80 aspirants, cadascú amb el seu plat. Vaig cuinar la meva carn a les cinc del matí a Màlaga i, fins a la una de la tarda, no la va provar el jutge. És molt de temps”. A més a més, assegura que recorda el cas d’una dona que duia una amanida russa que va estar quatre hores i mitja sense refrigerar. Diu que no comptaven amb neveres, només algunes d’aquestes de platja.

Intoxicació en una prova de Masterchef | TVE

La intoxicació massiva de Masterchef no ha tingut conseqüències

Per una altra banda, una altra exconcursant acusa l’organització de no estar pendent de com estaven els aliments: “No controlaven res. Feia la sensació que podies portar alguna cosa enverinada o que estigués en mal estat i embolicar-la. No et preguntaven res, ni els productes que havies usat. El meu plat no estava refrigerat. El càsting es va fer el desembre, que no feia calor, però no tenen cap tipus de control”.

Cada vegada hi ha més crítiques cap al programa, però la productora s’ha limitat a dir que aquella intoxicació es tracta d’un fet “puntual” en els 11 anys que porta el programa en la graella. Caldrà esperar per veure si el cas té alguna repercussió o si tot queda en una anècdota desagradable.