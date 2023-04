‘Masterchef’, en entredicho por acusaciones de exconcursants: «Poco higiénico»

Masterchef está en entredicho desde que se filtrara que los concursantes de esta edición habían intoxicado a 70 personas en una prueba de exteriores en Valencia. Una de las comensales escribió un hilo en Twitter en el que denunciaba que había tenido que acudir a Urgencias porque perdió estar vomitando sin cesar, hasta el punto de perder 5 kg en solo tres días. A raíz de esto, han sido diversos los testigos que se han sumado a esta denuncia: «No se ve muy higiénico. Yo fui comensal en otra edición y también estuve enfermo del estómago. Supongo que las cadenas de frío a veces se pierden por cómo hacen el programa y la duración de la grabación».

Todavía no saben qué falló en aquella prueba, pero el que no han podido evitar es que se hable mucho sobre el tema. El Periódico se ha puesto en contacto con un exconcursante, Joaquín, que ha añadido leña al fuego: «En el casting éramos 80 aspirantes, cada uno con su plato. Cociné mi carne a las cinco de la mañana en Málaga y, hasta la una de la tarde, no la probó el juez. Es mucho de tiempo». Además, asegura que recuerda el caso de una mujer que llevaba una ensalada rusa que estuvo cuatro horas y media sin refrigerar. Dice que no contaban con neveras, solo algunas de estas de playa.

Intoxicación en una prueba de Masterchef | TVE

La intoxicación masiva de Masterchef no ha tenido consecuencias

Por otra banda, otra exconcursante acusa a la organización de no estar pendiente de cómo estaban los alimentos: «No controlaban nada. Hacía la sensación que podías llevar algo envenenada o que estuviera en mal estado y liarla. No te preguntaban nada, ni los productos que habías usado. Mi plato no estaba refrigerado. El casting se hizo en diciembre, que no hacía calor, pero no tienen ningún tipo de control».

Cada vez hay más críticas hacia el programa, pero la productora se ha limitado a decir que aquella intoxicación se trata de un hecho «puntual» en los 11 años que lleva el programa en la parrilla. Habrá que esperar para ver si el caso tiene alguna repercusión o si todo queda en una anécdota desagradable.