TVE, en evidencia por una intoxicación masiva en ‘Masterchef’

Masterchef ha dejado con la boca abierta a los telespectadores en las últimas emisiones. Este domingo hacían que los concursantes tuvieran que dar de comer a un montón de visitantes en el Oceanográfico de Valencia, una prueba que ha acabado muy mal y que ha forzado al programa a pedir perdón. ¿Y esto por qué? Nunca antes había habido una intoxicación, pero parece que aquí lo vivieron por primera vez. Una de las comensales ha denunciado que ella y 70 personas más de las que participaron acabaron intoxicadas.

En un hilo de Twitter que ha tenido mucha repercusión, la mujer asegura que su empresa informó al programa de TVE de lo que había pasado: «Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigarlo, pero la cosa no llegó a nada«, decía antes de proteger la cuenta poca después.

Como era de esperar, el programa ha tenido que publicar un escrito en el que se justifican: «Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 años de Masterchef , un programa en el que es una prioridad absoluta garantizar la cura alimentaria de las personas que intervienen. Los alimentos fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó la trazabilidad en todo el proceso, tal como se informó y se documentó ante las autoridades sanitarias competentes cuando tuvimos conocimiento de los hechos».

Intoxicación en una prueba de Masterchef | TVE

La expulsada de este lunes anuncia que está embarazada por sorpresa

Dejando de banda este problema, hay que hablar de la gala que han emitido este lunes. La protagonista ha sido Larraitz, que se ha mostrado muy distraída y torpe en estas últimas pruebas. Los miembros del jurado no dudaban en preguntarle qué le pasaba, ya que había bajado el nivel de una manera muy drástica muy de repente: «Estoy dispersa. He entendido la prueba, pero no me vendía la inspiración», decía en un principio.

Ante esto, Jordi Cruz la criticaba directamente: «Lo que tiene es falta de interés». Samantha, algo más empática, se lo preguntaba de otro modo: «Has cambiado totalmente de actitud y estás descentrada. Te veo apática. ¿Qué te pasa?». Un momento en el que la chica vasca se sinceraba: «Estoy embarazada y me he enterado aquí. Estoy preocupada. Mi novio no lo sabe porque estoy enferma, tengo las piernas llenas de moratones por la circulación al estar de pie tanto rato».

Masterchef expulsa a una concursante embarazada | TVE

La concursante vasca anuncia que está embarazada | TVE

La jueza se mostraba encantada por la noticia y sus compañeros la felicitaban, a la vez que decían que ahora entendían por qué había cambiado tanto: «Tu plato es terrorífico, pero nos has dado una noticia muy buena», decían antes de lamentarse por su expulsión.