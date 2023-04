TVE, en evidència per una intoxicació massiva a ‘Masterchef’

Masterchef ha deixat amb la boca oberta els teleespectadors en les últimes emissions. Aquest diumenge feien que els concursants haguessin de donar menjar a un munt de visitants a l’Oceanogràfic de València, una prova que ha acabat molt malament i que ha forçat al programa a demanar perdó. I això per què? Mai abans hi havia hagut una intoxicació, però sembla que aquí van viure-ho per primera vegada. Una de les comensals ha denunciat que ella i 70 persones més de les quals van participar-hi van acabar intoxicades.

En un fil de Twitter que ha tingut molta repercussió, la dona assegura que la seva empresa va informar el programa de TVE del que havia passat: “Els següents dies no vam poder anar a treballar. Ens va trucar Salut Pública per investigar-ho, però la cosa no va arribar a res“, deia abans de protegir el compte poc després.

Com era d’esperar, el programa ha hagut de publicar un escrit en el qual es justifiquen: “Es tracta d’un cas absolutament excepcional en aquests 11 anys de Masterchef, un programa en el qual és una prioritat absoluta garantir la cura alimentària de les persones que intervenen. Els aliments van ser analitzats en origen amb resultats positius i es va garantir la traçabilitat en tot el procés, tal com va informar-se i documentar-se a les autoritats sanitàries competents quan vam tenir coneixement dels fets”.

Intoxicació en una prova de Masterchef | TVE

L’expulsada d’aquest dilluns anuncia que està embarassada per sorpresa

Deixant de banda aquest problema, cal parlar de la gala que han emès aquest dilluns. La protagonista ha estat Larraitz, que s’ha mostrat molt distreta i maldestre en aquestes últimes proves. Els membres del jurat no dubtaven en preguntar-li què li passava, ja que havia abaixat el nivell d’una manera molt dràstica molt de cop i volta: “Estic dispersa. He entès la prova, però no em venia la inspiració”, deia en un principi.

Davant d’això, Jordi Cruz la criticava directament: “El que té és falta d’interès”. Samantha, una mica més empàtica, li preguntava d’una altra manera: “Has canviat totalment d’actitud i estàs descentrada. Et veig apàtica. Què et passa?”. Un moment en el qual la noia basca se sincerava: “Estic embarassada i me n’he assabentat aquí. Estic preocupada. El meu xicot no ho sap perquè estic malalta, tinc les cames plenes de blaus per la circulació en estar dempeus tanta estona”.

‘Masterchef’ expulsa una concursant embarassada | TVE

La concursant basca anuncia que està embarassada | TVE

La jutgessa es mostrava encantada per la notícia i els seus companys la felicitaven, alhora que deien que ara entenien per què havia canviat tant: “El teu plat és terrorífic, però ens has donat una notícia molt bona”, deien abans de lamentar-se per la seva expulsió.