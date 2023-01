Foc al plató de ‘Masterchef’ en la prova més caòtica de la gran final

Masterchef ha emès aquest dilluns la gala final de la seva edició especial de Nadal. Anabel Alonso s’ha convertit en la guanyadora després d’un programa caòtic en el que s’ha viscut un dels moments amb més tensió del programa, quan s’ha encès foc enmig del plató. La primera prova ha estat molt complicada, ja que havien de seguir els passos d’una recepta de mare i filla que els ha costat moltíssim: “M’estic posant malalt… Van perduts i tota la situació és caòtica. Voleu callar i escoltar què us diuen! És impossible que sabeu com fer la recepta així”, deien els membres del jurat.

Mario Vaquerizo, estressat davant l’error de la companya | TVE

Estaven tan tensos i pendents dels moviments de la recepta que havien de copiar, que no van adonar-se que s’estava cremant l’elaboració que havia fet Carmina Barrios, un cassó del que començava a sortir molt de fum i, fins i tot, foc. Tots els concursants van embogir, sobretot Mario Vaquerizo: “Foc, foc!”. Finalment, entre Jordi Cruz i uns membres de l’equip aconseguien apagar-lo mentre l’actriu lamentava l’error que havia comès.

La tranquilidad con la que va ella con su cazo ardiendo 😂😂😂 #MCGranFinal pic.twitter.com/Qt0RvSVZvM — MasterChef (@MasterChef_es) January 9, 2023

Els finalistes van acudir a Disneyland Paris per fer allà la segona prova i, finalment, també van fer un homenatge als avis. Els concursants van estar acompanyats d’alguns familiars, el que aportava un toc encara més tendre a aquesta edició especial.

Anabel Alonso, guanyadora gràcies a unes postres inspirades en les dones de la seva vida

Anabel Alonso ha volgut dedicar l’última creació a les dones de la seva vida, la mare i la dona. Totes dues són d’Argentina, país en el que s’ha inspirat per crear una crema d’almívar de llet, ametlles garrapinyades i un aire de xocolata blanca: “Tots els sabors d’aquestes postres traslladarien la meva mare a la seva infància i a un país al que no va poder tornar. Soc molt feliç i he aconseguit més coses de les que esperava, en gran part gràcies a ella. Crec que aquest és un dels millors moments que he viscut a televisió i això que hi treballo des de fa 30 anys”, deia visiblement emocionada.

“Todos los sabores de este postre, llevarían a mi madre a su infancia y a un país al que no pudo volver. Soy muy feliz y he conseguido más cosas de las que esperaba y en gran parte es gracias a ella” @AnabelAlonso_of https://t.co/5KB3O2Hudc #MCGranFinal pic.twitter.com/y9hmuvFdNB — MasterChef (@MasterChef_es) January 10, 2023

El final ha estat molt emocionant, però finalment el programa la premiava a ella i a la bona mà que ha demostrat en els fogons: “Al tercer cop no falla!”, ha dit tot fent referència a què ha necessitat tres participacions en el concurs per poder guanyar-lo. Ha fet elaboracions amb molt de sabor, ben elaborades i amb bona tècnica. Els membres del jurat han volgut aplaudir la seva trajectòria ascendent i l’han fet guanyadora d’aquesta edició tan especial.