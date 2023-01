Nacho Palau acaba la quimioteràpia: “L’evolució és bona”

Nacho Palau té bones notícies en la seva lluita contra el càncer. L’escultor valencià, conegut per ser l’ex de Miguel Bosé i pare dels seus fills, va ser diagnosticat amb un càncer de pulmó fa quatre mesos. Ràpidament, va començar a rebre sessions de quimioteràpia, les que ha acabat tot just abans de Nadal tal com ha confirmat la seva mare.

Ho ha dit en una entrevista a la revista Pronto, en la que es mostra molt contenta de la millora del fill: “Nacho ha acabat el tractament i li han dit que l’evolució és bona. Espero que aquest any ens vagi tot millor perquè l’any passat va ser terrible, molt dolent. Confio que el 2023 sigui molt millor. Tot passa. El pitjor és que el tractament et cura, sí, però les seqüeles et maten. És el que hi ha, intentem afrontar-ho tots dos amb molta serenor”. Cal recordar que ella mateixa també va ser diagnosticada fa poc amb càncer de pulmó, el que complica encara més la situació familiar.

Com han viscut aquestes festes nadalenques? “Molt bé, ja que tinc aquí els quatre nens i aquest és un motiu de gran felicitat. Sóc la seva iaia i estic com una boja de contenta amb ells. A més a més, els meus nets se senten molt feliços en poder estar tots junts. Miguel té previst emportar-se els dos fills a Mèxic aquesta setmana i els trobaré molt a faltar”. Unes declaracions en les que deixa clar, llavors, que Miguel Bosé ha cedit i ha permès que els quatre nens passessin uns dies junts.

Nacho Palau acaba la quimioteràpia amb una evolució favorable | Instagram

Nacho Palau i Christian, entre rumors de ruptura

La dona també s’ha pronunciat sobre els rumors de distanciament entre el fill i la seva nova parella, Christian, de qui diuen que s’hauria separat. Què sap la mare de Nacho al respecte? “Christian va decidir passar les dates de Nadal amb la seva família a la seva terra, a Xile. En aquestes coses jo no m’hi fico i tampoc no sé res més. Et juro que no pregunto perquè no vull assabentar-me de les coses i no vull ficar la pota”.

Una entrevista que ha servit per conèixer com es troba Nacho Palau, que ara engega una nova fase en la lluita contra el càncer.