Miguel Bosé, fart del govern i del sistema: “Vull ser autosuficient”

Miguel Bosé ha volgut treure a la llum alguns dels seus secrets més personals en una autobiografia que confia que agradi als seus fans. Actualment està residint a Miami, però això no li ha impedit concedir entrevistes a mitjans espanyols perquè en facin promoció. L’últim ha estat El Mundo, davant dels que confessa que ha volgut sincerar-se sobre què hi havia darrere de les seves cançons per poder oblidar algunes parts de la seva vida.

Ara mateix està fent rehabilitació per l’operació d’esquena a la que va sotmetre’s fa un parell de mesos. Ara bé, això no impedeix que vagi fent altres activitats. La més curiosa? Un curs de forner per aprendre a fer pa a casa: “Vaig sortir del sistema i ara estic fent cursos que em preparen per ser autosuficient en cas d’haver de marxar-hi del tot. També estic fent acupuntura i un de tractament amb plantes medicinals”.

Com era d’esperar, en aquestes declaracions no han faltat atacs i crítiques cap al govern: “La tendència que tenen és la de treure’ns cada vegada més llibertats i tenir més control social sobre nosaltres. Des que va arrancar la pandèmia aquesta de merda de la Covid hem perdut moltes llibertats. Estic molt desencantat amb l’esquerra, molt. La meva esquerra ja no existeix i vaig sortir del sistema, ja que l’actual no té res a veure amb una democràcia. El sistema ha evolucionat fins a convertir-se en una suma d’empreses anomenats partits que ocupen tota una franja de colors. Encara ens deixen votar perquè els hi és igual, saben que el vot no canviarà res”.

Miguel Bosé recorda la seva millor època | Europa Press

Miguel Bosé recorda la seva època daurada plena d’èxits i concerts multitudinaris

El cantant també ha volgut recordar la millor època de la seva carrera. Diu que no reconeix el primer Miguel Bosé, ja que creu que era un adolescent que només sabia parlar d’amor. Els seus concerts estaven plens de noies, totalment captivades per ell. Com va viure ell aquell èxit? “Recordo que els nois em tenien un odi absolut perquè jo captava l’atenció del 100% de les noies. Ells m’atacaven i em deien coses horribles fins que, un dia, un noi va regalar una entrada al meu concert a la seva nòvia i va adonar-se que aquella nit tenien relacions sexuals. Va saber-se i els nois van començar a arribar a les meves actuacions perquè sabien que era una manera fantàstica de poder anar al llit”.

Miguel Bosé va tenir una època en què les drogues formaven part del seu dia a dia. Diu que va voler deixar-ho caure en les lletres de les seves cançons, però sempre de manera dissimulada: “Feia aquelles coses amb els meus amics en un Madrid salvatge i viciós del que vaig formar part durant molts anys”.