Miguel Bosé treu a la llum que va perdre un fill quan tenia 18 anys

Miguel Bosé protagonitza la nova sèrie de Paramount+, en la que parlen sobre alguns dels episodis més tèrbols de la seva vida. Recorden com va treure a la llum la seva homosexualitat i també destaquen una anècdota desconeguda fins ara sobre la seva relació amb l’actriu Bárbara Nascimbene. El cantant va conèixer l’actriu a Sicília quan només tenia 18 anys, una aventura que hauria aparegut bastant a la premsa de l’època. Ella era la seva primera parella seriosa, amb la qui hauria estat a punt de convertir-se en pare.

Per primera vegada, revelen que Bárbara va quedar-se embarassada quan sortia amb ell i que van haver de plantejar-se què fer. Les carreres professionals de tots dos estaven a l’alça i sabien que aquella paternitat ho podia canviar tot, per la qual cosa Miguel Bosé li hauria proposat que avortés, una idea de la que encara ara diu que es penedeix moltíssim. Ella no volia fer-ho, per la qual cosa li va dir que tindria el bebè sola si calia.

L’artista es trobava gravant el seu primer disc quan va rebre una trucada molt impactant de Bárbara en què li va comunicar que havia tingut un accident de cotxe i que havia perdut el bebè. No s’ha dit de quants mesos estava, però sí que la noia hauria entrat en una depressió molt forta en conseqüència i que hauria optat per deixar de banda Miguel Bosé. La relació es va trencar, però això no va impedir que el cantant li dediqués la cançó Linda del seu primer disc. En ella, Miguel Bosé acabava reconeixent que li havia estat infidel i que es penedia de com l’havia tractat.

Miguel Bosé, conforme amb tot el que s’explica sobre ell a la sèrie

No és habitual que el cantant doni la seva conformitat a les biografies que es publiquen sobre ell, encara que en aquesta ocasió ho ha fet i ha arribat a aportar idees. Però no només això, sinó que també ha acudit a la presentació per promocionar-la.

Miguel Bosé dona autorització a la seva sèrie | Instagram

“Arriba un moment en la teva vida en el que crec que les coses que semblaven horribles, deixen de ser-ho tant. La gent m’ha donat tant durant gairebé 50 anys que era el moment de ser generós amb ells. Aquesta carrera no l’he construït jo sol, hi ha coses que els fans han volgut saber tota la vida i s’han d’explicar bé”, afirma. De moment, només es pot veure la sèrie des d’Amèrica, però la cadena ha assegurat que el pla és que també estigui disponible aquí pròximament.