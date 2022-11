Carles Puyol i Vanesa Lorenzo, luxe en el millor hotel de les Maldives

Carles Puyol i Vanesa Lorenzo estan gaudint d’unes vacances de luxe increïbles a les Illes Maldives, un paradís que han escollit per desconnectar de la rutina en companyia de les seves filles. I no han anat a un hotel normalet, no, han optat per passar aquests dies a l’hotel que és considerat com el millor ressort de l’oceà Índic i el quart millor de tot el món.

Tal com podia pensar-se, no tothom pot permetre’s pagar el seu preu tenint en compte que l’opció més senzilla costa 1.500 € per nit… Això sí, ofereix totes les comoditats imaginables amb aigües cristal·lines en una illa privada en la que només hi ha 20 cases amb piscina privada, habitacions gegants, banyera d’hidromassatge i majordom durant les 24 hores.

Carles Puyol i Vanesa gaudeixen del luxe a les Illes Maldives | Instagram

Les filles de la parella | Instagram

Carles Puyol i Vanesa Lorenzo gaudeixen del luxe de les Illes Maldives

Aquest ressort en particular, a més a més, té el privilegi de tenir en les seves instal·lacions un dels restaurants millors valorats de tots les Illes Maldives, el que no és fàcil dir si pensem en el luxe que s’hi respira en aquest país. L’SPA també està molt ben valorat, una zona de descans en la que tots els seus hostes poden rebre massatges i tractaments facials.

Així és l’hotel en el que està Carles Puyol i Vanesa Lorenzo | Instagram

Aquest és el quart millor ressort de tot el món | Instagram

Així és la caseta en la que estarien Carles Puyol i la família | Instagram

La família no només ha estat descansant en la platja privada, sinó que també han aprofitat per fer sortides en iot i velers privats per veure dofins. Han nedat amb taurons i han practicat submarinisme, tal com ha mostrat Vanesa Lorenzo en el seu perfil d’Instagram.

Vanesa Lorenzo ha publicat moltes fotografies del viatge | Instagram

La model ha gaudit a bord d’un iot amb la família durant el viatge | Instagram

Vanesa Lorenzo i Carles Puyol veuen taurons a les Maldives | Instagram

Unes vacances que han començat aquesta mateixa setmana, una desconnexió que s’aconsegueix fàcil en un destí tan luxós sense poca cosa més a fer que gaudir i respirar.