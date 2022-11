Marc Márquez rep la fúria d’una exparella, molt enfadada per la ruptura

Marc Márquez ha tocat el cel en el món del motociclisme, en el que ja és considerat com un dels millors pilots de la història. El de Cervera crida l’atenció professionalment parlant, el que alhora implica una gran curiositat de la premsa rosa per la seva persona. Si té parella o no sempre acaba sent notícia, tal com ha demostrat Socialité aquest dimarts.

El programa de Telecino s’ha posat en contacte amb uns testimonis que asseguren que el motociclista hauria tingut una aventura sentimental amb Agostina Goñi, una actriu argentina que s’ha fet més coneguda a Espanya gràcies al seu paper a Élite. Una amiga de la intèrpret ha tret a la llum que Marc Márquez hauria sortit amb ella durant l’estiu abans de deixar-la de males maneres quan va començar setembre: “Han estat tot l’estiu junts i a l’agost estaven superbé, passaven tot el dia en un iot per Eivissa“.

“Va ser una aventura d’estiu clàssica, la noia volia més i ara ella li demana que ho faci públic. Agostina estava molt il·lusionada i no feia més que parlar d’ell. El problema és que ell es cansa ràpid… A principis de setembre van continuar parlant, però ja no tenen relació. Marc l’ha acabat deixant en dir-li que no volia distraccions. Feien una parella preciosa, però ell no és home d’una sola dona”, etziba aquesta amiga de l’actriu.

Agostina Goñi té 24 anys i va néixer a Buenos Aires, encara que viu a Madrid des de fa uns anys. La intèrpret ha tingut petits papers i compagina la carrera artística amb la faceta d’influencer, especialment en un perfil d’Instagram en què acumula més de 100.000 seguidors. Entre ells no hi és el pilot, però, el que fa pensar que les coses entre ells no van acabar gaire bé.

La jove és molt activa en el seu perfil, en el que publica un munt de fotos en les que presumeix de físic i viatges. No té els m’agrades de l’ex, per això, sobre el que tampoc no s’ha pronunciat fins ara.