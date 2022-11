Paz Padilla sorprèn en publicar la primera foto amb la parella

Paz Padilla ha canviat radicalment d’actitud des de l’inici de la seva nova relació, la que ha volgut ocultar de la premsa el màxim temps possible. Una revista va enxampar-la de la mà del nou xicot en una jornada de platja en la que els van fotografiar mentre es feien uns petons molt apassionats, els que van confirmar que la presentadora havia refet la seva vida. Des de llavors no havia parlat més d’ell i tampoc no havia publicat cap fotografia al seu costat, un hermetisme que finalment ha trencat el dia de Halloween.

L’andalusa ha acudit a una festa de disfresses amb el seu xicot, a qui ha volgut presentar en societat també a través d’Instagram. Per primera vegada, la presentadora ha publicat una foto amb ell en què se’ls veu junts i disfressats amb un vestit i un maquillatge a joc. Se’ls ha vist amb un maquillatge inspirat en calaveres molt terrorífic i treballat, el que s’han fet per assistir a una festa en un bingo i posteriorment en restaurant madrileny en el que se’ls va veure envoltats d’amics fins a la matinada.

Paz Padilla gaudeix de Halloween | Instagram

La presentadora i el xicot publiquen una foto de Halloween | Instagram

Primera foto de Paz Padilla i el xicot | Instagram

Qui és el nou xicot de Paz Padilla?

Paz Padilla va refer la seva vida sentimental tot just quan es complien dos anys de la mort del seu marit, Antonio Vidal, que perdia la vida per culpa d’un tumor cerebral. Si es va saber aquesta novetat va ser gràcies a les fotos robades que una revista va col·locar a la seva portada, les que treien a la llum la identitat del nou xicot de la presentadora. Fins ara sabem que es tracta de Fran Medina, un fotògraf especialitzat en bodes i temes de moda.

Paz Padilla té nova parella | Semana

En les seves primeres declaracions al respecte, va lamentar que alguns l’estiguessin criticant per haver-se enamorat una altra vegada: “Han sortit unes fotos en què se’m veu amb un noi i han dit que és molt fort perquè jo deia que estimava molt el meu marit. Quant de temps has de trigar per tornar a enamorar-te? Estem a Egipte, on enterraven el Faraó amb la seva dona viva? L’amor no és una cosa que acaba quan la persona marxa”.