Paz Padilla continua enfadada amb Telecinco, amb els qui va estar a punt d’arribar al jutjat quan van acomiadar-la de manera improcedent. Els advocats de les dues parts van posar-se d’acord in extremis i la cadena va veure’s obligada a tornar-la a contractar, encara que de moment la mantenen sense programa. El que no han pogut evitar és que la presentadora acceptés la proposta de Pablo Motos per acudir a El Hormiguero aquest dimecres, una visita que els treballadors de Mediaset no acostumen a fer en ser competència directa.

El que més ha sorprès els teleespectadors ha estat que cap dels dos presentadors fes ni tan sols menció al seu acomiadament, un tema tabú durant tota l’entrevista. L’objectiu de la seva participació era promocionar l’obra de teatre amb la que continua voltant per Espanya. L’espectacle està basat en el llibre que va escriure després de la mort del marit, Antonio Vidal, que perdia la vida fa un parell d’anys per culpa d’un tumor cerebral.

La còmica intenta ajudar altres persones que hagin patit una pèrdua tan dura amb el seu testimoni i tot el que va aprendre: “Acomiadar-se del meu Antonio és la cosa més difícil que he fet en tota la meva vida”. Aquest estiu, els fotògrafs l’han pillat a la platja de la mà d’un nou amor, el que ha donat ales a molts detractors per criticar que ja hagi refet la seva vida després de dir que ha patit tant i que estava tan enamorada del marit. Doncs bé, Paz Padilla ha aprofitat aquesta intervenció per defensar-se.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar? El tiempo que esté, quiero ser feliz – @pazpadilla #PazPadillaEH pic.twitter.com/PJzX90U3GX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2022

Paz Padilla es defensa davant les crítiques per haver refet la seva vida

“S’han publicat una sèrie de coses sobre mi i m’han criticat moltíssim a través de les xarxes. Han passat dos anys des que va morir el meu marit. Quant de temps he d’esperar per refer la meva vida? Encara estem a l’època d’Egipte en què quan el faraó moria, a la dona se l’enterrava amb ell? L’amor no s’acaba quan una persona marxa, l’amor no es dosifica. L’amor és immens i jo tinc una gran capacitat d’estimar. Tu deixes d’estimar un fill en tenir-ne un altre? Deixes d’estimar la teva mare quan ja no hi és?”, ha reflexionat.

Paz Padilla ha volgut insistir en què ha patit moltíssim la pèrdua del marit i que ha necessitat moltíssim temps i esforç per acabar acceptant que havia de morir i que ella ha de continuar viva: “El patiment és la resistència a l’acceptació. Jo he après a acceptar la seva pèrdua i he après que continuo viva. El temps que estigui aquí vull ser feliç i no vull patir més“.

“Hi ha moltes dones i homes que els costa refer la seva vida quan es queden vidus perquè et sents malament i et sents culpable. Quan mor una persona a qui estimes i després et veus rient, et sents malament perquè creus que és una falta de respecte cap a ell. Creus que si et pogués veure li agradaria veure’t trista? Si jo sabés que Antonio pogués tornar, l’esperaria. El problema és que sé que no apareixerà i crec que la millor manera d’honorar-lo és celebrar la vida i ser feliç”, ha prosseguit en una intervenció molt seguida.