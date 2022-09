Els metges d’Elisabet II, preocupats pel seu estat de salut

Elisabet II torna a preocupar els monàrquics britànics. Després d’un examen mèdic realitzat aquest matí, l’equip mèdic de la monarca hauria manifestat la seva preocupació per l’estat de salut de la dona de 96 anys. El Palau de Buckingham ha emès una nota que ha generat una gran alarma social, tenint en compte que els metges han recomanat que la reina es mantingui sota supervisió mèdica.

La vam veure reaparèixer públicament aquesta setmana en la primera trobada amb Liz Truss, la nova primera ministra. Per primera vegada en tota la història del seu regnat, l’estat de salut de la monarca anglesa li impedia sortir del castell de Balmoral i, per tant, no va poder fer el nomenament a Buckingham com sempre s’havia fet en els darrers 70 anys. Allò ja va ser un senyal que les coses no anaven gaire bé, encara que en aquell moment es va intentar tranquil·litzar a la premsa.

Una imatge d’Elisabet II el passat dimarts 6 de setembre | TVE

Es compliquen els problemes de mobilitat de la reina d’Anglaterra

Diversos mitjans anglesos asseguren que Elisabet II hauria hagut de cancel·lar la reunió setmanal amb el Consell Privat, un altre signe del seu estat de salut més dèbil. Els darrers mesos, la monarca ha preocupat els seguidors perquè els problemes de mobilitat que arrossega estan empitjorant i això ha provocat que se suspenguin diversos actes públics. Amb aquesta novetat, torna a estar al focus la salut de la reina en un país en transició ara que s’ha de formar nou govern amb la nova primera ministra.

Automàticament s’ha incrementat la preocupació pel seu estat de salut, el que torna a protagonitzar titulars escandalosos. El seu estat de salut preocupa més que mai, el que suposa una alerta màxima que prepara els ciutadans anglesos per a una futura mala notícia que ningú no vol rebre tenint en compte la gran estima que han manifestat a la monarca sempre.