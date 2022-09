Felip i Letícia, fans de ‘Les tres bessones’: “Van cantar-me la cançó”

Roser Capdevila ha estat premiada amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, la distinció més important que se li pot donar a algú des d’aquesta institució. Coneguda per ser la creadora i mare de Les tres bessones, per les seves mans han passat alguns dels èxits més famosos del món de la il·lustració. Aquest matí l’ha entrevistat la Laura Rosel a El matí de la Catalunya Ràdio, una conversa en què la dibuixant de 83 anys ha tret a la llum una anècdota molt curiosa sobre Felip de Borbó i Letícia.

Fa uns anys, també la Casa Reial va voler premiar la seva llarga trajectòria amb una medalla. En aquella ocasió, Joan Carles I no es trobava bé i va ser el llavors príncep qui li va fer entrega. Hauria estat en aquest moment que Felip i Letícia haurien aprofitat per aplaudir tot el que havia aconseguit amb Les tres bessones: “Em van dir que les coneixien, oi tant. De fet, van cantar-me la cançó! Van posar-se a cantar el clàssic “Un, dos, tres… som tres bessones i us durem sols una estona” i em van dir que se sabien la lletra perquè les filles miraven aquests dibuixos”.

Elionor, Sofia i la cosina, fans de Les tres bessones

Una anècdota que no acabava aquí, ja que Letícia hauria volgut donar-li més detalls: “Va començar a parlar-me en català, però em va demanar poder canviar al castellà perquè anar traduint li requeria un gran esforç i volia explicar-me bé una cosa. Em va dir que la seva germana vivia a Barcelona i que sempre que la visitaven, les nenes veien Les tres bessones amb la cosina“.

De fet, no fa gaire va sortir a la llum en un altre mitjà que Elionor i Sofia van aprendre català, en part, gràcies a veure dibuixos al Canal Super 3. La il·lustradora ha volgut destacar que ambdós fossin tan amables amb ella, però ha deixat clar que això no vol dir que sigui monàrquica: “Després passa el que passa… Parlo de fa molts anys i seria mal nascuda si no reconegués que van ser amables amb mi”.

🔊 Roser Capdevila: "El rei Felip i la Letícia em van cantar la cançó de 'Les tres bessones'"https://t.co/ky2Eysg2we pic.twitter.com/alZFMRXQWG — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) September 6, 2022

🔴 Roser Capdevila, il·lustradora i mare de "Les Tres Bessones": “Tinc un diari, que porto a sobre, on hi dibuixo els que em passa cada dia i hi escric els meus pensaments. No ho publicaré mai,”https://t.co/jYElkZqPf4 pic.twitter.com/7B9mGTEwE1 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) September 6, 2022

La carrera professional com a il·lustradora de la Roser Capdevila va començar a finals dels anys 70, quan una editorial va demanar-li que fes uns llibres escolars. I d’aquí, a participar en centenars de publicacions abans de crear unes bessones inspirades en les seves tres filles que l’han fet tocar el cel.