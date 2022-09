Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó, junts i somrients després del divorci

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó van confirmar que se separaven fa ara vuit mesos, pocs dies després que un fotògraf enxampés l’exduc de Palma de la mà d’una altra dona. Des de llavors, l’exparella ha estat a primera línia mediàtica ininterrompudament. El motiu principal? La nova aventura del jugador d’handbol, que ha continuat la relació amb l’amant. Darrerament ha tornat a ser notícia en ser enxampat a llàgrima viva a dins del seu cotxe, unes imatges que han donat peu a un munt d’especulacions. Telecinco va intentar analitzar els motius darrere d’aquest mal moment, però l’audiència no va quedar gaire satisfeta.

Doncs bé, ara tornen a parlar d’ells en un programa especial en què han mostrat una fotografia actual d’Iñaki i Cristina. Aquest mateix diumenge, es retrobaven en el funeral d’un amic en comú. Que apareguessin tots dos podia arribar a ser esperat, encara que molts creien que no ho farien per evitar haver de tornar-se a veure. El passat mes d’agost, les càmeres els van veure junts amb els nens a la platja de Bidart i ara tornen a coincidir en el tanatori del professor d’esquí de la família reial amb qui tantes estones han passat.

Iñaki Urdangarin i Cristina deixen enrere la mala maror

Cristina arribava acompanyada dels dos fills grans i de la germana, Elena de Borbó. Una mica més enllà, veien l’exduc de Palma que no dubtava en apropar-se a saludar. El més fort? Que un testimoni els ha fet una fotografia en què apareixen junts i somrients com si res no hagués passat: “La gent fa coses estranyes, tal com podreu comprovar en veure la fotografia que acabo de veure. Els han demanat una fotografia junts i no ho han dubtat, fins i tot apareixen somrients”, ha advertit un col·laborador de Telecinco mentre ensenyava la imatge a càmera.

Cristina i Iñaki Urdangarin, junts com si res no hagués passat | Telecinco

Aquesta instantània, juntament amb les que van captar el mes passat, podrien ser un indicatiu que la tensió entre ells ha desaparegut i que les coses estan molt més calmades que en un principi. Aquesta versió es contradiu amb la que comparteixen molts testimonis del tanatori, per això, que asseguren que Cristina i Iñaki no van saludar-se. No van parlar però sí que va acceptar fer-se una foto junts? Una mica estrany tot plegat, d’això no queda cap dubte.