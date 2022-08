Telecinco s’enfonsa amb un programa especial de Cristina de Borbó

Telecinco ha volgut aprofitar-se de la separació d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó, un divorci que ha acaparat un munt de portades de revista des que es publiquessin les impactants fotos de l’exduc de Palma de la mà d’una altra dona. Per tal d’analitzar com estan les coses, han preparat un programa especial que ha fet una audiència pèssima. Han estat mesos investigat la situació de la germana de Felip VI, a qui han arribat a segur a bord d’un avió. També han emès per primera vegada el vídeo d’Iñaki Urdangarin en el que se’l veu plorar a dins d’un cotxe. I, a més a més, han revelat que Joan Carles de Borbó va intentar impedir la boda de Cristina i Iñaki.

Molts diners i hores invertides en un programa que a Catalunya s’ha quedat en cinquena posició del rànquing dels més vistos amb un ínfim 7,7% del share que no ha aconseguit captivar ni tan sols 80.000 teleespectadors. Ara bé, tampoc a Espanya ha triomfat aquesta proposta, on han fet un 9,9% que els deixa bastant per darrere de les pel·lícules que emetien Antena 3 i TVE a la mateixa hora.

L’experiment no va agradar a l’audiència, que va omplir Twitter de crítiques cap al format perquè consideren que va ser avorrit. Ni tan sols ha convençut que treguin a la llum draps bruts de Cristina i que diguin que està “enfonsada, deprimida i en el pitjor any de la seva vida”.

Joan Carles I va intentar impedir la boda de Cristina i Iñaki Urdangarin

Un dels moments que més ha cridat l’atenció, per això, ha tingut a veure amb els inicis de la relació de Cristina i Iñaki Urdangarin. En aquest documental han tret a la llum que Joan Carles de Borbó no volia que la filla es casés amb el jugador d’handbol, un matrimoni que hauria intentat impedir. Com? “Va arribar a orquestrar una campanya mediàtica perquè l’opinió pública es posicionés en contra de la relació de la filla i l’Iñaki. El monarca no volia que la infanta es casés amb un jugador d’handbol basc que vivia a Catalunya. No obstant això, finalment la parella va casar-se el 1997 en una boda multitudinària.

El matrimoni no ha funcionat, amb un empresonament, una aventura amorosa i un divorci que ha fet que la premsa rosa vagi darrere d’ells aquests darrers anys. La parella no ha passat desapercebuda precisament, encara que en aquesta emissió amb poca audiència ha quedat demostrat que potser el tema comença a cansar una mica. Hi ha hagut una sobresaturació en els mitjans i, finalment, la gran majoria de l’audiència ha optat per desconnectar amb una pel·lícula a continuar veient la mateixa informació repetida en bucle.