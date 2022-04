Així ha estat la trobada més incòmoda de Cristina i Iñaki a Barcelona

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó es troben immersos en el procés de divorci. Ja haurien acordat qui es quedarà amb la custòdia dels nens i com seran les pensions compensatòries. Mai no és agradable i, encara menys, quan la separació ha arribat per culpa d’una infidelitat. Tenint en compte això, és comprensible que la filla de Joan Carles I no vulgui veure el seu ex i que això generi situacions incòmodes. Vanitatis assegura que això és precisament el que ha passat durant la Setmana Santa, quan van trobar-se a Barcelona.

Ella estava a la capital catalana des del divendres 8 d’abril amb dos dels fills, amb els qui passaria uns dies abans d’agafar el vol cap a Abu Dhabi. Miguel, un altre dels nens, va fer una parada prèvia a Vitòria per veure el pare, que va comunicar a Cristina que el portaria personalment a Barcelona. Això no estava previst i tampoc no va agradar a la infanta espanyola, que fins llavors havia aconseguit lliurar-se de veure Iñaki. El resultat? Que es trobessin en diversos punts de la ciutat sense voler.

Dimarts passat, per exemple, expliquen que Cristina es trobava en uns grans magatzems de Diagonal quan Iñaki i un amic de la parella entraven per l’altra porta. Asseguren que no van arribar a creuar-se a dins, però sí que haurien alertat els guardaespatlles per evitar una situació incòmoda. El caos va regnar durant uns moments d’incertesa i, davant d’aquesta coincidència, Cristina va avançar el vol cap a Abu Dhabi amb els fills. A la tornada, però, Iñaki continuava a Barcelona i el van veure a la porta de l’hotel en el que sempre s’allotja Cristina quan està a Barcelona. Dimecres, l’exduc de Palma va esmorzar allà amb els fills i van passar el matí mentre la mare treballava.

Així ha estat la trobada més incòmoda de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin | Europa Press

A partir d’ara sembla que ho faran així, ja que haurien signat un acord segons el qual Cristina de Borbó tindrà la custòdia però Iñaki els podrà visitar sempre que vulgui. Fonts properes a l’exmatrimoni asseguren que la situació està sent molt complicada per a Cristina, que intenta deixar enrere tot això i centrar-se en estar al costat dels fills.