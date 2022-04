Filtren els detalls de l’acord de divorci de Cristina i Iñaki Urdangarin

El divorci d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó ja està preparat. Les fotos de l’exduc de Palma amb una altra dona van forçar-los a reconèixer públicament que havien començat a fer vides separades. La humiliació que va patir la filla de Joan Carles I va ser considerable, per la qual cosa encara estaria molt enfadada amb l’ex. Ara que tots dos estan convençuts que el matrimoni s’ha de trencar definitivament i també oficialment, han acudit a un notari per signar la dissolució de les capitulacions. Així ho assegura la revista Semana en portada, que ofereixen nous detalls sobre l’acord al que haurien arribat.

La parella hauria signat aquests documents legals el passat 25 de març, data en l’haurien posat per escrit els detalls de l’acord al que han arribat. Han acordat que Cristina es quedarà amb la custòdia dels quatre fills, encara que a efectes pràctics això només fa referència a la petita que és l’única menor d’edat i també l’única que viu a Ginebra amb ella. Han acordat que la infanta espanyola es quedarà a viure a Suïssa fins que la nena acabi el Batxillerat, que serà l’any vinent. A partir d’aquí, s’estaria plantejant tornar a Espanya. A més a més, haurien cregut convenient estipular que Iñaki pugui veure els nens sempre que vulgui.

Pel que fa al tema econòmic, l’Iñaki no passarà pensió d’aliments per cap dels fills i tampoc no rebrà una pensió compensatòria de la dona. No haurà de pagar res, però tampoc no rebrà diners. Aquest era un tema dels que més s’havia parlat, ja que algunes fonts properes asseguraven que Iñaki demanaria a la seva dona una mica d’ajuda per poder tenir més diners a finals de mes. Finalment, no continuarà sent un mantingut i haurà de buscar-se la vida lluny del sustento econòmic de la seva exdona.

Iñaki Urdangarin i Cristina signen el divorci | Semana

Aquests són els primers detalls que s’han filtrat de l’acord de divorci al que han arribat, encara que és probable que en els pròxims dies acabin d’afegir condicions abans de signar els papers definitivament. El seu matrimoni ha acabat i serà ara quan Joan Carles I i Sofia passaran a tenir dues filles divorciades de manera oficial.