Per què plora Iñaki Urdangarin? “Està al límit i necessita tractament”

Iñaki Urdangarin ha acaparat totes les mirades aquesta setmana en protagonitzar unes fotografies molt impactants. Un fotògraf l’ha captat a dins del cotxe mentre plorava a llàgrima viva, una imatge mai vista que ha generat moltíssima curiositat. Què li passa a l’exmarit de Cristina de Borbó? El primer que molts pensaven era que tindria mal d’amors en haver trencat amb Ainhoa Armentia, la companya de feina amb qui va enganyar la filla de Joan Carles I. Ara bé, aquesta teoria es desmuntava ràpidament en veure que la noia estava amb ell a dins del vehicle i que, de fet, l’estava intentant consolar amb diverses abraçades. Llavors?

La periodista experta en Casa Reial Carmen Duerto assegura avui que Iñaki Urdangarin “està al límit” i “necessita tractament”. Diverses fonts li confirmarien que l’exduc de Palma es troba “sota molta pressió” des que va sortir a la llum que mantenia una relació extramatrimonial amb una advocada basca. Aquesta situació va revolucionar els mitjans de comunicació i els paparazzi no fan més que perseguir-los per aconseguir fotografies romàntiques de tots dos en el primer estiu d’Iñaki sense Cristina.

Tot això l’hauria saturat, una pressió mediàtica de la que s’havia oblidat durant l’estada a presó. De fet, sembla que el que més li està costant és adaptar-se a aquest món real: “Iñaki ha estat dos anys empresonat, tancat en una presó en la que ha fet molt exercici i ha llegit gairebé 170 llibres. Ara bé, una cosa és estar sol amb els teus pensaments intentant imaginar com serà la teva nova vida quan surtis d’allà i una altra és veure’s fora de presó enfrontant-te a un món real”.

Iñaki Urdangarin plora a dins del cotxe | Diez Minutos

Iñaki Urdangarin, al límit en el seu pitjor moment

“Iñaki té molta pressió a sobre. Sent molta pressió sobre ell i, a més a més, sent una pressió doble perquè també sent la pressió que hi ha sobre els seus quatre fills. Són molts els elements afegits a aquesta tensió i per això plora, perquè està al límit. Tothom el critica i no pot més, Iñaki necessita tractament” ha repetit a Sálvame.

Una situació complicada de la que no sap com sortir, el que hauria fet que s’atabalés i esclatés en llàgrimes davant de la porta del seu antic lloc de feina. Les imatges el van captar en un moment de debilitat i sembla que podria tornar a passar.