Jorge Javier explica com es troba després de l’ingrés hospitalari al Perú

Jorge Javier Vázquez ha espantat els seguidors en anunciar que ha hagut de ser hospitalitzat d’urgència durant el viatge al Perú. El presentador de Sálvame patia mal d’altura i, en conseqüència, va acabar patint un edema pulmonar que ha fet que necessités estar ingressat dos dies. Els metges van haver de sotmetre’l a quatre sessions de cambra hiperbàrica, així com donar-li corticoides i antibiòtics. El cansament que arrossega és intens, el que fa que encara necessiti una cadira de rodes per poder moure’s.

Jorge Javier, ingressat al Perú | Instagram

Jorge Javier explica com es troba en una trucada en directe

Pocs minuts després de treure a la llum què li havia passat, els companys de Sálvame el trucaven en directe per saber com es trobava després d’aquest ensurt: “Vam arribar a Cuzco i la primera nit ja vaig notar que no em trobava gaire bé. Va ser la segona nit quan vaig començar a trobar-me fatal, el que s’explicava perquè havíem estat a un dels llocs amb més altitud de la ciutat. Em vaig despertar i em costava moltíssim caminar, així com tampoc no tenia forces per agafar la bossa de mà. No vaig poder arribar a l’habitació per mi sol… En estirar-me al llit, vaig adormir-me i em vaig llevar a les quatre de la tarda de l’endemà. Tot i així, tenia un cansament terrible i vam trucar a un metge que va decidir que el millor seria que m’ingressessin”.

El presentador ha volgut deixar clar que ha estat molt ben atès a l’hospital peruà: “Ho tenien tot estupendament preparat i l’atenció ha estat exquisida. Aquestes són coses que passen i si et toca, doncs et toca. El problema és que vaig arribar a l’hospital molt desestabilitzat. Van punxar-me per fer-me una analítica i posar-me les vies i van veure que tenia les venes col·lapsades“.

Ara que ha millorat, assegura que pretén continuar amb el seu viatge pel Perú: “Continuaré per aquí perquè estic encantat amb el país. He vist coses espectaculars! Semblo un avi perquè he hagut d’anar en cadira de rodes i amb oxigen al Machu Picchu, per això”.