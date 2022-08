Dulceida i Alba Paul podrien haver tornat: les fotos que ho fan pensar

Dulceida i Alba Paul van anunciar la seva separació fa tot just un any, una ruptura que va fer molt de mal als seus seguidors. Les influencers catalanes formaven una de les parelles més estimades, especialment des que protagonitzessin una boda de somni en una de les cales de Sitges el 2016. Després de set anys juntes, decidien separar els seus camins de manera amistosa.

Des de llavors s’ha parlat molt de la seva relació, ja que en un principi pràcticament feien l’impossible per no veure’s. El temps va fer que haguessin d’acceptar que es tornarien a veure perquè tenen el mateix grup d’amics i perquè treballen amb marques similars. El següent pas? Passar les vacances juntes entre rumors de reconciliació.

El fotògraf Jordi Martín les ha captat a bord d’un iot, juntes i còmplices en unes fotos en les que se les veu fent-se carícies mútuament i rient sense parar. El paparazzo ha donat detalls d’aquesta trobada a Socialité: “Era evident que hi havia flirteig entre elles. Tota l’estona es tocaven el cap, es mostraven preocupades l’una per l’altra i tenien mostres d’estima. Allà hi havia alguna cosa més que amistat. A totes les fotos se les veu juntes i quan van baixar del vaixell van marxar soles”.

Les hauria vist a la Costa Brava, zona que haurien escollit per passar uns dies amb més amigues: “Està clar que han tornat, però volen anar a poc a poc i de moment no volen dir res públicament i tampoc posar nom al que els està passant”, afegeix. Una informació que confirmen fonts properes: “Ara mateix volen gaudir d’això i no volen córrer“. Asseguren que no han deixat de parlar en cap moment des que tallessin, una unió que els podria haver donat ales per intentar donar-se una segona oportunitat de la que cap de les dues no ha volgut parlar.

El que és cert és que sobta que no hagin publicat fotografies d’aquesta jornada a bord d’un vaixell, unes vacances juntes que han ocultat dels seus respectius perfils a Instagram. Volien protegir la seva intimitat per evitar que s’especulés sobre la seva reconciliació? Una altra opció és que simplement hagin volgut gaudir de la bona amistat que hauria quedat després de tants anys juntes i que no hagin compartit fotos per no alimentar els rumors. Sigui com sigui, el que queda clar és que la flama es manté viva entre elles i que els fotògrafs aniran més atents que mai ara que sembla que podrien haver-se donat una segona oportunitat.