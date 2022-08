Revelen quant cobren Chanel i Aitana en cada actuació en directe

Chanel s’ha convertit en una de les cantants més sol·licitades aquest estiu, gràcies a la multitud de persones a la que atrau des del seu pas per Eurovisió el passat mes de maig. La cantant d’Olesa de Montserrat vol aprofitar la fama que ha aconseguit per omplir les seves butxaques. Com? Demanant un caixet molt elevat a canvi d’actuar en directe. El programa de Telecinco Socialité ha pogut saber que l’artista demana 30.000 € per interpretar SloMo, la seva única cançó, una quantitat a la que s’ha de sumar el sou dels seus ballarins.

Chanel vol aprofitar la fama per guanyar molts diners | Youtube

Malú, Aitana i Alejandro Sanz, molt més cars que Chanel

Ara bé, aquest cost queda en ridícul si el comparem al que demanen altres cantants espanyols. Chanel demana 30.000 €, sí, però quant costa a un Ajuntament que Malú, Aitana o Alejandro Sanz cantin en les seves festes majors? L’artista més car és C. Tangana, que estaria demanant fins a 340.000 € en cada actuació. Aquesta és una xifra desorbitada, que deixa el que exigeix Alejandro Sanz en segona posició: 260.000 € per actuació.

Una altra amb caixet bastant alt és Aitana, una exconcursant d’OT que cobra 150.000 € a canvi d’interpretar tres caçons.

Aitana demana 150.000 € per cantar tres cançons | Telecinco

El grup Estopa, per la seva banda, accepten propostes superiors a 130.000 €. Malú i India Martínez baixen el nivell i estan disponibles a partir de 50.000 €, mentre que Bertín Osborne demanaria 40.000 €. Tota una sèrie de peticions econòmiques que demostren que els cantants volen aprofitar les seves qualitats per guanyar diners i poder mantenir-se.

No tots els Ajuntaments poden permetre’s pagar aquestes quantitats, per això, ja que en la gran majoria d’ocasions no compten amb un pressupost tan elevat per a les festes. Això explica que sigui pràcticament impossible veure artistes d’aquest nivell en festes populars, unes actuacions que acostumen a ser gratuïtes per al públic i en les que, per tant, els consistoris no recuperen els diners invertits.