Malú torna després de la baixa: “Tenia un desgast emocional terrible”

Malú ha estat gairebé quatre anys sense poder actuar en haver encadenat una operació del peu amb la baixa per maternitat i l’aturada per la pandèmia. Ara que ha tornat, però, ho ha fet amb moltíssimes ganes de reconnectar amb els seguidors que tant l’han trobat a faltar. Ho està donant tot en aquesta gira, la que reconeix que és la millor que ha viscut en tota la seva carrera.

Per tal de continuar cridant l’atenció dels fans, ha concedit una entrevista a El Mundo en què se sincera sobre els pitjors moments que ha viscut en aquest temps: “Tot aquest temps he hagut de conviure molt amb mi mateixa i, en aquesta situació, hom comença a viure-ho tot des d’una perspectiva més personal. He hagut de conviure amb la Malú més vulnerable, més poruga, més tímida i més insegura que sempre deixo a casa i, finalment, reunir les dues versions de mi mateixa. Continuo sent una persona exigent i perfeccionista, però ara gaudeixo quan aconsegueixo l’objectiu. Abans patia…”.

El problema? Que quan puja a l’escenari ha de deixar a casa la seva versió més tímida i això, al final, genera esgotament perquè són dues persones en una: “Aquesta és una lluita absurda perquè tu ets una persona i una altra és una persona diferent. Quan t’adones del patiment que genera voler ser una altra persona és brutal físicament i genera un desgast emocional terrible”.

Malú parla dels problemes de la fama | Instagram

Malú reconeix que no ha estat fàcil créixer en una família d’artistes

Malú creu que la música pot ser una bona teràpia: “La millor manera que tenim els artistes d’ajudar és amb les nostres cançons. Jo intento que cada cançó pugui ser la teva companya, que et toqui i que agraeixis que hagi comprès la teva situació”. El que més li costa de ser una cantant coneguda és que la premsa rosa la persegueixi: “Jo comprenc que pot existir la necessitar de saber de mi i que la gent trobi divertit saber de mi. Ara bé, en aquest cas estem parlant de les vides d’altres persones… Acabes assumint que això forma part de la diversió d’uns i del turment d’altres”.

La infància de Malú tampoc no va ser fàcil, tenint en compte que va néixer en una família d’artistes en ser filla de Pepe de Lucía: “Jo vinc d’una família molt peculiar en què el màxim signe d’afalagament o signe d’aprovació és no dir-te res. Les coses es diuen quan no estan bé… Recordo una vegada que va venir el meu tiet a veure un concert meu i a mi em tremolaven fins i tot les pestanyes perquè havia vingut. Quan va acabar el xou, va venir al camerino i em va dir simplement que li havia encantat el concert. Un cop mort, vaig llegir en una entrevista que parlava meravelles d’aquell dia i em vaig emocionar”.

De fet, té clar que seria cantant d’una manera més relaxada en cas d’haver nascut en una altra família: “I probablement hauria gaudit més. La meva família té un autèntic respecte per l’escenari i la música, el que fa que no hagi volgut decebre’ls”. Una altra entrevista en què Malú se sincera… sempre que no hagi de dir res sobre la seva relació amb Albert Rivera, amb qui ha passat uns dies a Lanzarote en un hotel de cinc estrelles.