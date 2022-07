Albert Rivera i Malú podrien haver tallat: “No es veuen des de fa un mes”

Albert Rivera i Malú podrien haver tallat. Així ho asseguren des d’un programa de Telecinco, que ha pogut saber que no es veuen des del passat 15 de juny. Ella ha estat viatjant amb la seva família en uns dies en què no hi ha hagut ni rastre del pare de la seva filla, el que fa que augmentin els rumors de crisi que els han envoltat pràcticament des que comencessin a sortir. L’anunci de la seva relació va sorprendre, així com que poc després se sabés que estaven esperant la primera filla en comú. És difícil veure’l junts i tampoc no parlen gaire de la seva vida privada, però mai no s’havien donat tants rumors sobre el mal moment que travessen.

Com és que fa més d’un mes que no es veuen? Socialité avança que haurien llogat una casa a Zahara de los Atunes (Cadis) per a la primera quinzena de juliol, lloc que havien escollit per a les vacances familiars. Ara bé, finalment no hi haurien acudit. Per tal d’intentar esbrinar més informació al respecte, han volgut trucar el pare de la cantant. Pepe de Lucía va lamentar recentment en unes declaracions que feia molt que no la veia, el que va voler denunciar. Ara bé, això no impedeix que pugui ser coneixedor d’una notícia tan important. En cas que Malú hagués trencat amb l’exlíder de Ciutadans, el més lògic seria pensar que el pare ho sabria.

Albert Rivera i Malú podrien haver trencat | Telecinco

El pare de Malú reacciona als rumors de crisi que l’envolten

I què ha dit Pepe de Lucía? El pare de Malú ha respost les preguntes del programa, que l’han entrevistat per telèfon per descobrir si sabia alguna cosa sobre els rumors de crisi que envolten la filla i Albert Rivera. En tot moment ha negat saber res al respecte i ha demanat que entenguessin que no vulgui entrar en el joc: “Nosaltres som una família que parlem de coses trivials de la família quan ens veiem. Amb ella parlo sobretot de la meva neta… No sé res sobre el que em comentes, paraula d’home que no en sé res”.

Ni confirma ni desmenteix, simplement assegura no saber res sobre aquesta presumpta separació o del mes que Malú i Albert han passat separats. Una altra possibilitat és que hagin decidit donar-se un temps i passar les vacances estiuenques separats, el que seria senyal que alguna cosa no va bé en aquesta relació. Cal recordar que Malú va parlar sobre la vida sentimental amb ell fa quatre mesos, quan la van entrevistar a La Resistencia de David Broncano. En aquesta conversa, l’artista va deixar caure que no tindria una vida sexual molt activa amb el polític: “Només et diré que sóc mare i tots aquells que sigueu pares sabreu que quan tens nens es redueix la cosa… La meva nena té 21 mesos”, deia.

El pare de Malú reacciona als rumors de crisi | Telecinco

Albert Rivera va deixar sola Malú en un dels seus dies més especials

També va sorprendre que Albert Rivera no acompanyés Malú en el seu retorn als escenaris després de tres anys. La cantant no ha travessat una bona època darrerament, ja que no ha pogut actuar en molt de temps i estava desitjant retrobar-se amb els seguidors. Tots esperaven que la parella anés amb ella i li mostrés el seu suport, encara que fos des de la segona línia. Però ni tan sols això… La va deixar sola en aquest moment i això va donar ales a molts a pensar que podria haver-hi problemes en el paradís. Que ara diguin que no es veuen des del 15 de juny dona més motius per pensar que realment hi ha moltes possibilitats que hagin tallat, una notícia que seria bomba en cas de confirmar-se.