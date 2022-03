Malú parla de la vida sexual amb Albert Rivera a ‘La Resistencia’

Malú ha visitat La Resistencia de David Broncano per promocionar el seu disc nou, un projecte molt esperat pels fans perquè ha estat uns quants anys sense publicar-ne cap. La cantant confia poder reconnectar amb el seu públic després d’una pausa llarga en la que ha viscut un parell d’operacions al turmell, una pandèmia, l’inici de la relació amb Albert Rivera i el naixement de la seva primera filla en comú. Moltes emocions, de les que ha parlat en l’entrevista amb l’exitós presentador. Com és habitual en el seu programa, li ha fet les dues preguntes personals que sempre fa als convidats nous: quants diners té al banc i quantes relacions sexuals ha mantingut en el darrer mes.

L’artista no coneixia que aquesta és la dinàmica habitual de l’espai i es quedava completament bloquejada quan li formulava les dues preguntes. Molt nerviosa, no feia més que beure aigua i intentar desviar el tema per no respondre: “La meva mare sempre em va dir que parlar de diners és de mala educació i em fa molta vergonya“. El presentador insistia, però: “La teva mare et deia que has de gastar pocs diners i follar molt?”, el que feia que ella esclatés en un riure nerviós abans d’assegurar que sí que li deia.

La part més íntima té a veure amb la vida sexual, de la que ella tampoc no volia donar molts detalls: “Em fa vergonya, m’estic posant vermella i m’està entrant calor… Només et diré que sóc mare i tots aquells que sigueu pares sabreu que quan tens nens es redueix la cosa… La meva nena té 21 mesos”. L’altre dia va ser el seu aniversari, el que donava ales al presentador per preguntar-li si aquell dia sí que ho va fer. Ella, encara molt nerviosa, deia que no ho recordava.

La cantant ho ha passat molt malament, però s’ha estalviat donar xifres concretes dels diners que té al banc i el nombre de vegades que manté relacions sexuals. Ara bé, pel que ha deixat caure sembla que l’Albert Rivera i ella no tenen una vida sexual molt activa, precisament. Als seguidors els ha fet molta gràcia veure-la en aquesta tessitura quan sempre és tan hermètica amb la vida privada.