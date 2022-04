Malú revela la pitjor anècdota amb una fan: “Hi havia sang”

Malú ha acudit a El Hormiguero aquest dimarts per promocionar la seva nova gira, la que arriba després de tres anys de baixa per culpa d’un esquinç, l’embaràs i la pandèmia. Ha deixat clar que té unes ganes boges d’agafar la furgoneta i començar a recórrer Espanya amb el seu equip per tornar a cantar davant dels seus fans. En aquesta ocasió, però, tot serà diferent perquè ara és mare de la petita Lucía, la nena que té amb Albert Rivera.

El presentador, Pablo Motos, ha volgut saber què farà amb ella mentre estigui de gira: “Crec que la nena estarà millor a casa. Jo sempre intento tornar a casa després dels concerts, encara que arribi de matinada. Acabo l’actuació plena d’adrenalina i mai no puc dormir, així que és una ximpleria dormir per allà en un hotel. És més pràctic aprofitar aquella estona per agafar el cotxe i tornar a casa. Pensa que el màxim temps que he estat sense veure la meva filla han estat només dos dies i em va semblar un món sencer. El primer que faré en arribar a casa serà córrer cap a ella i abraçar-la amb moltes ganes”.

Després de 25 anys de carrera, Malú acumula un munt d’anècdotes. Ha actuat en un munt d’escenaris de diverses ciutats des que tenia 16 anys, uns inicis en els que la mare sempre l’acompanyava en el backstage. Ha explicat que era ella qui l’ajudava a canviar-se de roba entre actuació i actuació, el que moltes vegades va provocar situacions incòmodes: “Recordo una vegada en la que ella no podia cordar-me bé la cremallera i va començar la cançó que jo encara estava allà canviant-me. Em van portar el micròfon i la meva mare va començar a escridassar-me sense adonar-se que se l’estava sentit. Un altre dia va posar-me les sabates al revés i jo no podia caminar… En tinc moltíssimes”.

És Malú la culpable d’una de les anècdotes més desagradables, per això. La cantant ha explicat que, en el concert de fa uns anys, ella estava interpretant una cançó quan, sense voler, l’anell que duia en un dels dits va sortir disparat mentre ballava amb tan mala sort que va estavellar-se contra la boca d’una seguidora que es trobava al públic: “Va ser horrorós, no ho he passat pitjor en tota la meva vida. Vaig veure la senyora de la primera fila amb les mans a la cara, hi havia sang i no li veia les dents. Em vaig posar molt nerviosa i vaig estar tot aquell xou pensant en com podria arreglar allò. Els hi vaig demanar als companys de l’equip que anessin a estar amb ella, fins que un em va dir que tot estava bé perquè ella ja venia sense dent”.