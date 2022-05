Malú parla dels plans de boda amb Albert Rivera

Malú es troba de promoció del seu nou disc, el que cantarà per tota Espanya en una gira que engega amb moltes ganes. Vol tornar a omplir les sales de concerts, el que no fa des de fa més de tres anys. En primer lloc va ser un esquinç -i la posterior operació- el que va forçar-la a agafar la baixa, poc abans d’arribar la pandèmia i quedar-se embarassada de la seva primera filla amb Albert Rivera, l’antic líder de Ciutadans. Ambdós són molt hermètics pel que fa a la seva vida privada i, de fet, no han publicat cap fotografia amb la petita Lucía. L’única cosa que han dit és que el part va ser molt llarg… Ara, però, la cantant està intentant obrir-se una mica més als seus seguidors. Com? Revelant anècdotes amb la petita en les intervencions televisives que està encadenant setmana rere setmana.

En aquesta ocasió, l’artista acudia a La noche D de TVE. El que no s’esperava era que hagués de competir contra el titular bomba que havia concedit Paz Padilla poc abans en el mateix programa, quan va revelar que s’ha casat sis vegades. I com ha intentat superar-ho la Malú? Traient a la llum quin problema té amb la seva filla, que el pròxim mes de juny celebrarà el seu segon aniversari: “Jo normalment no canto gaire a casa perquè em fa una mica de vergonya cantar fora de context. Ara bé, sí que és cert que alguna vegada recito algunes de les lletres a la meva filla. No li canto formalment, però quan està pesada i vol que l’adormi en braços sí que començo a cantar-li. El problema és que em diu que calli, que no vol que canti. És llavors quan li responc i li explico que jo li dono de menjar gràcies a què a la gent li agrada que canti”.

.@_MaluOficial_ y su anécdota con la pequeña Lucía: “Oye corazón tú sabes que mamá te da de comer cantando” 😂#LaNocheDMalú pic.twitter.com/7bUtZN2RJV — Fan Club Oficial Malú (@FanClubMalu) May 3, 2022

Malú respon als rumors de boda amb Albert Rivera

Malú també ha reaccionat als rumors de separació que els envolten a l’Albert Rivera i ella pràcticament des que van començar la relació. Ha deixat clar que continuen junts i molt bé, enamorats i pendents de la seva filla. A més a més, de fet, ha volgut deixar caure que si no es casen és perquè a ella no li fa massa gràcia: “A mi això de les bodes m’és una mica igual. Quan et fas gran, veus que la realitat de la vida és una altra. A mi això de tenir un contracte i formalitzar la relació no em va i no m’agrada gaire“, etzibava tot evidenciant que, almenys de moment, no tenen previst passar per l’altar.

Malú i Albert Rivera, caçats en una abraçada romàntica al parc | Telecinco

La cantant torna a la feina després d’un moment complicat

Com dèiem, no ha estat fàcil per a ella mantenir-se tres anys allunyada dels escenaris. Durant aquesta darrera entrevista ha reconegut que va haver d’enfrontar-se a diversos problemes emocionals que van acabar provocant que es veiés immersa en un accident a la feina. Estava en un assaig quan va patir una forta caiguda que va provocar-li la ruptura de lligaments que la va forçar a cancel·lar la gira del 2019: “Jo no hauria parat mai de la vida, però necessitava fer-ho. Va ser molt dur i vaig intentar tirar endavant sense operar-me, però els metges em van dir que m’havia d’operar”.

“Va ser duríssim, una bogeria. Van haver d’operar-me, vaig cancel·lar la gira i em van tornar a operar. El que em va destrossar emocionalment va ser haver d’acomiadar part de l’equip per culpa de la cancel·lació dels concerts, allò em va afectar molt perquè veus la teva gent sense treballar mentre tu tens la cama en alt i el turmell trencat. Va anar passant el temps i em vaig acabar adonant que necessita aquell temps per a mi mateixa, per estar amb mi mateixa”, ha explicat visiblement emocionada. Ara torna a la feina amb les piles carregades i moltes ganes.