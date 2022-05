Confessió sorprenent de Paz Padilla: “M’he casat sis vegades”

Paz Padilla s’ha quedat sense feina a Sálvame, però això no ha impedit que la puguem continuar veient a televisió. Aquest dilluns, de fet, ha estat la convidada estrella de l’estrena de la nova temporada de La noche D a TVE. La gran sorpresa de la nit ha estat una confessió molt personal, la que s’emmarcava en una emissió que dedicaven a la temporada de bodes. La presentadora andalusa ha recordat la boda a la platja amb Antonio Vidal, l’amor de la seva vida que va morir fa un parell d’estius per un tumor cerebral. A més a més, ha deixat anar una bomba en reconèixer per primera vegada que s’ha casat sis vegades.

Fins ara només s’havia filtrat a la premsa la seva primera boda amb el pare de la seva filla, Anna Ferrer, i aquesta última amb l’Antonio. Amb qui i quan van ser les altres quatre? “M’he casat sis vegades, dues amb papers i quatre sense. A mi les festes m’agraden molt i faig grans celebracions. Ho he estat tot: xicota, amant, divorciada, mal casada, casada, vídua… Ho tinc tot”. Amb Antonio Vidal s’hauria casat dues vegades, el que ha revelat anys després: “Abans de fer la boda a Zahara de los Atunes vaig organitzar una altra cerimònia a l’Índia. No li vaig dir res perquè volia que fos sorpresa. Vaig contractar-ho tot i vaig demanar a qui m’acompanyés que convidés a la gent. Vaig tenir més de 200 convidats i no coneixia ningú! Ho tenia tot preparat i quan arribo a l’aeroport em diuen que he de preparar la roba del nuvi. Ell no sabia res i l’home que ho organitzava tot va quedar-se molt sorprès perquè va dir que mai no s’havia trobat amb una boda sorpresa”.

¡Paz Padilla se ha casado 6 veces! 2 con papeles y 6 sin papeles.#LaNocheDBodas



⭕https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/VBNVn62TfP — La 1 (@La1_tve) May 3, 2022

Així va ser la boda de Paz Padilla l’Índia

“Estàvem a 50 graus i quan li vaig dir que l’estimava, ell es va adonar que amagava alguna cosa. Li vaig dir que volia que ens casséssim allà mateix i que ho havia organitzat tot, amb l’elefant i tot. Fins i tot m’havia après el ball típic de Bollywood! Antonio no s’ho creia”, ha continuat relatant. De la cerimònia hindú recorda com pesava el vestit tradicional: “No podeu imaginar-vos com pesa. Duia un munt d’or de debò i tota l’estona havia de buscar algun lloc per recolzar-me. Era horrorós, això sí. També em van fer tatuatges de henna a les mans i a les cames. Si et dura i és molt vermell, diuen que l’amor és vertader i etern”, ha explicat.

Paz Padilla nos enseña en #LaNocheDBodas el baile de Bollywood que hizo en su boda



⭕https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/Uj7bN5hCHd — La 1 (@La1_tve) May 3, 2022

La seva boda més especial, amb Antonio Vidal a Cadis

La boda a Cadis va ser la cerimònia oficial i legal, per això. Envoltats dels seus familiars i amics més propers, van escollir la platja de Zahara de los Atunes perquè va ser allà on l’humorista i l’advocat es van conèixer: “Ens vam conèixer quan érem adolescents i vam començar a sortir. Vam tallar i jo em vaig casar amb el pare de la meva filla. Vam estar 20 anys sense saber res de l’altre i sense poder imaginar-nos que acabaríem retrobant-nos dues dècades després”.

Paz Padilla i el marit, el dia de la boda | Europa Press

I què ha explicat sobre l’ex? Ha reconegut que quan van divorciar-se va organitzar una festa i que l’exmarit es va enfadar molt amb ella quan va assabentar-se: “El que no entén és que jo ho celebro tot, fins i tot el divorci. El meu exmarit es va enfadar, però m’havia deixat ell! Li vaig deixar clar que si l’hagués deixat jo a ell, hauria fet dues festes”.

Pel que fa a les altres tres bodes, no ha dit res al respecte. No ha volgut donar detalls, però el que sí que ha deixat clar és que van ser celebracions sense que fossin legals.