La filla de Paz Padilla anuncia la ruptura en una carta sorprenent

Anna Ferrer Padilla ha trencat amb el xicot, una notícia que alguns esperaven perquè els rumors els envoltaven des de fa temps. Cap d’ells no s’havia pronunciat al respecte fins ara, quan la influencer ha publicat una carta dirigida al noi amb qui s’havia traslladat a un pis pocs mesos abans. La catalana, coneguda principalment per ser la filla de Paz Padilla, s’acomiada públicament d’un noi a qui reconeix que ha estimat “moltíssim”.

“Sembla boig que dues persones que s’han fet felices durant tant de temps, avui hagin de separar-se per ser-ho. Iván i jo hem compartit tant en aquests tres anys que només puc donar-li les gràcies per cada minut, per cuidar-me, donar-me suport, per ser el meu company en tantes aventures i estar sempre allà en cada petit pas que he donat en la meva vida”, escriu en una publicació que acompanya d’una fotografia romàntica en la que se’ls veu abraçats.

Primeres paraules d’Anna Padilla confirmant la ruptura

Assegura que s’han estimat “amb bogeria” i que la seva és la història que han sentit de manera més real: “Ens estimarem sempre. Ara els nostres camins se separen i hem de continuar creixent i avançant cadascú per la seva banda. Les relacions no fracassen, acaben. Volia donar-vos les gràcies també a vosaltres per tota l’estima i suport a la nostra relació. Sé que tractareu aquesta ruptura amb el mateix amor. Us estimem”.

Anna Padilla s’acomiada del xicot, amb qui ha tallat recentment | Instagram

Poc després, la filla de Paz Padilla gravava uns vídeos en els que es dirigia directament als seguidors. En ells, deixava clar que està bé i que continuarà donant guerra per Instagram: “Ara marxo corrents cap a un rodatge perquè la vida continua i tinc molta feina aquests dies. Necessitava donar-vos les gràcies per tanta estima que m’esteu enviant. Tinc el suport de la meva família i dels meus, estic ben envoltada”.

El seu xicot també ha volgut anunciar la ruptura en el seu perfil personal: “Anna i jo ja no estem junts. Ens estimem moltíssim i som importants en la vida de l’altra. Hem viscut coses que ni us imagineu i ens continuarem estimant, però d’una manera diferent. Només per aclarir-ho, confirmar-ho i res, escolta, que serem feliços cadascú en el seu camí perquè per això estem en aquesta vida. Moltes gràcies a tots per preocupar-vos”.

Anna Padilla agraeix el suport rebut | Instagram

Paz Padilla dona suport a la filla durant la separació

La presentadora i humorista ha publicat recentment una fotografia amb la filla que acompanyava d’unes paraules molt maques que ara agafen sentit. Tot acompanyant una fotografia en la que se les veu abraçades mentre fan publicitat d’una marca catalana, deixa clar que estarà al seu costat en aquests moments difícils: “Sempre vaig voler ser com tu, nena meva. Riallera, bona, forta, treballadora, divertida, tan curosa amb els teus, tan fan de gaudir al màxim de les coses i tan lluitadora. Dona d’idees clares amb ganes de lluitar i de menjar-te el món. I encara que m’esforço cada dia, avui almenys per fora ho hem aconseguit”, deia tot fent referència a que duen les mateixes ulleres en la foto.

Paz Padilla dedica unes paraules maques a la filla | Instagram

Mare i filla sempre han estat molt unides, el que ara podria accentuar-se encara més tenint en compte que la jove travessa un moment complicat. No ha revelat quines són les causes concretes de la ruptura, però deixen clar que saben que s’havien de separar per ser feliços. De moment no se sap si començarà a viure sola o si tornarà a viure amb la mare, el que és poc probable tenint en compte que el pis nou l’ha estrenat i decorat fa molt poc temps.