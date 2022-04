Aramís Fuster torna a televisió i assegura haver “maleït” Paz Padilla

Aramís Fuster ha tornat a Sálvame després de sis anys, un retorn que ha acabat sent incendiari com molts teleespectadors preveien. La bruixa catalana més famosa de la televisió va participar en el programa especial d’aquest dimecres, en el que el programa del cor de Telecinco celebrava el seu tretzè aniversari. Ha estat llavors quan han recordat la seva darrera intervenció, en la que va acabar abandonant el plató en ser descoberta en una mentida. Va ser Paz Padilla qui la va enxampar, el que va fer que Aramís li jurés un odi etern que encara li té.

Era Adela González, la nova presentadora, qui donava pas al vídeo d’aquell moment: “Podem veure que vas embogir i que vas jurar que mai més no tornaries al programa… Fins avui, que sí que ho has fet”. I com és que es va enfadar tant? Perquè va arribar al programa dient que no podia caminar i, en una distracció, va començar a caminar ràpidament i l’humorista va recriminar-li que hagués mentit els teleespectadors. Mentre s’emetia el vídeo recordatori, les càmeres captaven Aramís xiuxiuejant insults cap a l’antiga presentadora andalusa del programa: “És mentida, què dolenta que és…”.

Aramís Fuster deixa verda Paz Padilla

En tornar la connexió al plató, va decidir no ocultar el seu enuig: “Mireu, siguem clars. Aquesta senyora…”, va començar a dir posant èmfasi en el to despectiu de la paraula. Era llavors quan Jorge Javier Vázquez l’interrompia per evitar que comencés a criticar la seva excompanya: “Senyora no, es diu Paz”. Aquest incís va enfadar encara més a la bruixa, que va descarregar tota la seva fúria: “Paz? Li hauríem de dir guerra perquè és una desgraciada“.

Aquesta actitud no agrada als col·laboradors, que veien que començaria a insultar-la quan Paz Padilla no estava a plató i no podria defensar-se: “No, Aramís. Així no. Ella no va tenir la culpa que t’enxampessin mentint. Aquí ens vas mentint i aquesta és la veritat”, li deien. Però Aramís Fuster continuava manifestant la seva indignació cap a ella: “Aquesta senyora em va deixar en ridícul i què malament li ha sortit, perquè l’han fet fora de tots els llocs perquè la vaig afegir al meu llibre negre. Només diré que el vídeo meu que esteu mostrant està manipulat. Puc parlar o no? O voleu que torni a casa sis anys més? Heu trigat sis anys en tornar a trucar-me!”, lamentava.

💣 ARAMÍS FUSTER sobre PAZ PADILLA: 💥



-“Esa señora se debería llamar GUERRA”

-“Me cantó una saeta y que mal le ha salido porque la han echado de todos los sitios.”#yoveosalvame 😳😂😂 pic.twitter.com/pNIY3fCWdm — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 27, 2022

Què està fent ara la bruixa catalana?

Quin és el motiu de tot aquest temes sense contractar els seus serveis? El programa ho justificava amb la seva mentida, mentre que Jorge Javier Vázquez feia broma i li deia que el problema és que la seva tarifa és molt alta i que costa molts diners convidar-la a plató. Ara, almenys, està contenta perquè ha pogut venjar-se de Paz Padilla en el seu retorn a televisió. Els tertulians han intentat rebaixar el seu to i impedir que anés més enllà en la crítica cap a ella.