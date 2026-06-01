El comissari d’intel·ligència jubilat del Cos Nacional de Policia, José Manuel Villarejo, ha sabut aprofitar l’ofici, la memòria i els anys d’agent encobert per declarar aquest dilluns a l’Audiència Nacional en la vista oral per l’operació Kitchen. Una declaració esperada perquè, no es pot oblidar, que la causa és la peça separada 7 de la macrocausa Tàndem, que ha investigat les feines policials clandestines i activitats privades del comissari.
Villarejo s’ha enfilat a l’estrada, amb un posat força diferent a les seves declaracions en els judicis celebrats fins ara presidits per la magistrada Teresa Palacios. El fiscal César de Rivas ja li havia pres les mides, però Villarejo ha sabut estendre la dispersió i recordar la quantitat ingent d’informació que té i la seva capacitat professional de relacionar-la. Així ha explicat que la Kitchen, operació clandestina per recuperar informació compromesa del PP en mans de l’extresorer del partit Luis Bárcenas, tenia un doble origen.
Per una banda l’interès de Mariano Rajoy per localitzar informació de l’extresorer que el pogués incriminar o complicar-li la vida. I, per l’altra, tenint present que el seu cap era “molt monàrquic”, en referència a Eugenio Pino, exdirector Adjunt Operatiu del CNP, per tapar la relació que mantenia el rei emèrit, Joan Carles de Borbó, amb un conegut traficant d’armes Addul Raham El Assir. De fet, Villarejo va maniobrar, suposadament per ordre del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) pel qual ha dit avui treballar, per treure el cas El Assir dels jutjats espanyols.
“Tinc la sensació”
“Tinc la sensació que el senyor Rajoy es va aprofitar d’aquesta operació oficial i legítima —que tenia per objectiu rastrejar actius de Bárcenas a l’estranger— perquè si hi havia alguna cosa que el pogués implicar, trincar-ho“, ha definit amb un estil força directe. “Tinc la impressió que tant l’exministre (de l’Interior, Jorge Fernández Díaz), el secretari d’Estat (de Seguretat, Francisco Martínez) i tothom més van ser enganyats pel geni de Rajoy, que ho resol tot amb Cardhu”, ha declarat amb rotunditat. De fet, igual que Pino han apuntat que la instrucció directa de vigilar Bárcenas va ser de l’exdirector general de la Policia, Ignacio Cosidó.
Seguint aquest fil, s’ha preocupat de treure de l’operació Kitchen al ministeri de l’Interior. “Mai vaig donar detalls sobre Bárcenas al ministre Jorge Fernández Dáz”. “El senyor Rajoy em va demanar que li informés directament a ell perquè no es refiava dels comptes que li podria donar el ministre”, ha assegurat. El comissari, al que la fiscalia li reclama 19 anys de presó, ha insistit que el CNI i el govern espanyol tenien molt “interès i neguit per la informació que podria guardar Bárcenas de les altes instotucions de l’Estat”. “Tenia informació sobre el tràfic d’armes” i a partir d’aquí s’ho ha fet venir bé per relacionar-ho amb l’emèrit.