Problemes per a Paz Padilla, acomiadada i amb un deute milionari

Paz Padilla està afrontant el seu acomiadament de Telecinco d’una manera molt racional. Des que la cadena fes oficial que prescindirà d’ella perquè considera que ha fallat en la seva tasca com a presentadora, l’humorista ha concedit diverses entrevistes. En totes elles ha agraït a Mediaset tot el que li ha ensenyat en aquests 13 anys, sense rancor ni males paraules. Considera que no li faltarà la feina, ja que li és igual “ser presentadora o fregar“. Aquesta setmana es troba a Mèxic en un viatge de negocis, en el qual intentarà convèncer un productor d’allà per poder interpretar l’obra de teatre sobre la mort del marit en els seus escenaris.

I enmig d’aquest canvi de vida professional, la revista Lecturas publica avui una informació que demostra que, realment, l’andalusa haurà de buscar feina aviat. I això per què? Segons la informació a la que han tingut accés, el seu acomiadament ha arribat en un moment complicat perquè va fer una gran inversió econòmica fa només uns mesos: “L’humorista ha de fer front a dues hipoteques que sumen 860.000 €“.

Paz Padilla hauria acceptat aquest deute en un moment dolç i amb una bona nòmina a Telecinco. Acabava de signar un contracte de llarga duració i no s’esperava que, només mig any després, la farien fora. Amb feina o sense, haurà de pagar les mensualitats de la hipoteca, les que de ben segur seran importants. I què hi ha darrere d’aquest deute? L’adquisició d’un àtic increïble de 300 metres quadrats al seu Cadis natal amb quatre terrasses i vistes al mar.

Paz Padilla, sense feina i amb un deute econòmic important | Lecturas

Per tal de fer front a la hipoteca i a les despeses que li generi aquest pis, la presentadora haurà de buscar una altra font d’ingressos. No té clar si tornarà a televisió o continuarà centrada en el teatre, el que de moment li està funcionant molt bé. La presentadora hauria signat un contracte amb una productora per fer una pel·lícula sobre el seu llibre, el que podria ajudar-la molt a pagar part de la hipoteca. De moment ella prefereix no pronunciar-se sobre l’estat de les seves finances, un aspecte del que mai no acostuma a pronunciar-se.