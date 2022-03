Paz Padilla parla per primer cop del seu polèmic acomiadament de ‘Sálvame’

Paz Padilla ha reaparegut per primera vegada a televisió després del seu polèmic acomiadament de Sálvame. El més sorprenent és que ha escollit TV3 per concedir aquesta entrevista tan i tan esperada, la primera des que es filtrés que s’està plantejant demandar Telecinco per fer-la fora de manera improcedent. Cal recordar que la cadena va anunciar que la feia fora en un comunicat en el que justificaven la seva decisió d’una manera molt estranya, ja que deien que no havia complert amb les seves funcions de presentadora en abandonar el plató a mig programa després d’una discussió… una actitud que han comès els col·laboradors en milions d’ocasions sense cap conseqüència.

Queda clar que no la volien més i s’han basat en aquesta anècdota per intentar tenir un argument. I què opina la protagonista de tota aquesta història? Encara no s’havia pronunciat al respecte, el que també estranyava. Doncs bé, ha estat el Tot es mou qui ha aconseguit aquesta primera reacció de la humorista andalusa: “Només fa dos dies que se m’ha acabat la feina a televisió! Jo he estat una treballadora tota la vida. A qui no l’han acomiadat? Quan treballes és normal que en algun moment prescindeixin de tu. Jo tinc la consciència molt tranquil·la perquè ho he donat tot. Ara estic buscant feina. Estic oberta a la feina”, reconeix.

🔴 "Quan treballes és normal que en algun moment prescindeixin de tu. Jo tinc la consciència molt tranquil·la i estic buscant feina." @pazpadilla, actriu, sobre el seu comiat de Telecinco#TotEsMouTV3



▶ https://t.co/BDL9BrN8M8 pic.twitter.com/CK8ROCJXMU — Tot es mou (@totesmoutv3) March 10, 2022

Ella no havia acudit al programa de les tardes de TV3 per parlar sobre el tema, per això. L’objectiu era promocionar l’obra de teatre que protagonitza, la que es basa en el llibre que va escriure sobre la mort del marit. L’actriu reconeix que l’humor l’ha salvat i aconsella tothom que segueixi el seu exemple: “L’humor és l’aquí i l’ara. Cometem l’error aquest de “què bé ens ho vam passar ahir” i què passa amb ara? Quan tu rius, t’estàs divertit i estàs feliç i a gust, que és el que provoca l’humor, que et fa sentir feliç amb les endorfines… t’oblides de tot. Deixes de banda d’on ven, on aniràs demà, quin és el teu problema… Això t’és igual. Tu estàs rient, t’ho estàs passant bé i ets feliç. Quan vius una situació com la meva, la que ens toca viure a moltes persones, perquè jo no sóc la primera ni l’última vídua, doncs en aquell moment l’únic que has de donar és amor i que passi el que hagi de passar. Hem d’intentar patir el menys possible”.

🔴 "L'humor et fa sentir feliç i oblidar-te de tot." @pazpadilla, actriu, porta a l'escenari el seu llibre "El humor de mi vida", on parla de la pèrdua del seu marit#TotEsMouTV3



▶ https://t.co/BDL9BrN8M8 pic.twitter.com/KUlObSI8tJ — Tot es mou (@totesmoutv3) March 10, 2022

La presentadora ha volgut restar importància al seu acomiadament i ha intentat demostrar que prefereix quedar-se amb la part positiva de tot. Ara buscarà feina en un altre programa de televisió o potser se n’oblida i continua centrada en el teatre i les seves empreses. Sigui com sigui, es mostra tranquil·la i sense ressentiment, sense voler entrar en detalls d’una història de la que s’ha parlat moltíssim aquests últims dies.